Observatorio Rubin de Chile inicia misión de una década para filmar el universo

El Observatorio Vera C. Rubin en Cerro Pachón, Chile

Situado en lo alto de una montaña en la norteña región chilena de Coquimbo, donde ‌uno de los ‌cielos más oscuros del mundo se extiende sobre los Andes, un observatorio ha empezado a filmar el infinito para crear la primera película del universo.

El Observatorio Vera C. Rubin, un programa conjunto del NOIRLab de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos y del ​Laboratorio Nacional de ⁠Aceleradores SLAC del Departamento estadounidense de Energía, inició oficialmente ‌el 29 de junio su estudio del cielo ⁠nocturno, que se prolongará durante ⁠una década.

Equipada con una enorme cámara de 3.200 millones de píxeles, la instalación fotografiará todo el cielo visible del ⁠hemisferio sur cada tres o cuatro noches, generando ​un registro constantemente actualizado de los ‌cambios cósmicos.

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"Rubin es una nueva ‌forma de observar realmente el universo", afirmó Stuartt ⁠Corder, científico de la misión de AURA en Chile y subdirector de NOIRLab. "Ofrece una especie de película del cielo nocturno en lugar de instantáneas de pequeñas ​partes del ‌cielo, que es como se ha llevado a cabo la astronomía tradicional".

Rubin explorará repetidamente vastas porciones del cielo, realizando un seguimiento de cómo evolucionan las estrellas, las galaxias y otros objetos ⁠en el tiempo, lo que, según Corder, ofrecerá una visión dinámica de cómo cambian las mediciones y los objetos.

Los astrónomos recibirán una alerta cuando una estrella explote, un asteroide pase cerca o aparezca un objeto desconocido, y podrán seguir su trayectoria.

Los investigadores también esperan que ayude a desentrañar ‌algunos de los mayores misterios del universo, como recabar más información sobre la materia oscura y la energía oscura, al tiempo que se elabora un "censo" de los objetos de nuestro sistema solar y de la galaxia.

Corder espera que ‌el observatorio ayude a los científicos a observar más asteroides de otros sistemas solares y a comprender mejor el nuestro.

"Podremos ‌comprender realmente cuál ⁠es, tal vez, la diferencia en la composición de nuestro sistema solar en comparación ​con otros sistemas solares a partir de estas rocas que, por casualidad, están pasando por aquí porque fueron expulsadas de su sistema solar", afirmó Corder.

Con información de Reuters