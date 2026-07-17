Irán vuelve a responder tras el sexto día de ataques estadounidenses

Una luz ilumina un vehículo dañado y una parte derrumbada de un puente tras un ataque en Bandar Jamir, provincia de Hormozgán, Irán

Irán dijo que lanzó ​nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico el viernes, tras una sexta noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes, mientras la tregua del mes pasado degenera en ataques y ‌contraataques diarios.

El ejército estadounidense dijo que había completado ‌otra noche de ataques contra Irán "para seguir mermando las capacidades militares iraníes", entre otros lugares, en la isla de Qeshm y cerca de Bandar Abás, donde se encuentran el mayor puerto de Irán y las principales instalaciones de la Armada y de la Guardia Revolucionaria.

"Las fuerzas estadounidenses, entre las que se incluyen aviones de combate, drones aéreos y buques de guerra, lanzaron munición de precisión que alcanzó a decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas", dijo el Mando Central de EEUU en un comunicado.

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Irán ha ​lanzado misiles y drones contra bases ⁠militares estadounidenses en países vecinos, incluida una base aérea en Jordania.

En la madrugada del viernes, el ejército iraní afirmó ‌haber atacado instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait. Según un testigo, se escucharon varios sonidos ⁠similares a explosiones en Doha, la capital de Qatar, y el ⁠Ministerio del Interior informó de que un niño resultó herido por metralla.

Medios de comunicación iraníes informaron de que cinco puentes resultaron alcanzados en la última ronda de ataques estadounidenses, así como la estación de tren de la ciudad portuaria de ⁠Bandar Jamir y el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste de Irán.

Siete personas murieron en los ataques ​estadounidenses contra puentes en Bandar Jamir, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Reuters ‌no pudo verificar de inmediato estas informaciones.

NUEVA INTERRUPCIÓN DEL ‌TRÁFICO MARÍTIMO EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

La escalada ha paralizado una vez más en gran medida el tráfico ⁠por el estrecho de Ormuz, la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía.

Teherán reanudó el bloqueo del estrecho y Washington vuelve a mantener bloqueados los puertos iraníes desde el miércoles.

Irán ha dado a entender que podría instar a sus aliados hutíes ​en Yemen a ‌cerrar otro estrecho clave: el de Bab al-Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo, según informaron fuentes a Reuters, en caso de que Washington ataque las infraestructuras iraníes.

Irán atacó la semana pasada a buques que transitaban por un corredor del estrecho. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró el jueves en una rueda de prensa que el presidente de EEUU, Donald Trump, no se quedaría "de brazos cruzados ⁠permitiendo que se produzcan estos actos activos de terrorismo en el estrecho sin asegurarse de que Irán asuma las consecuencias".

No obstante, añadió que el presidente estaba "siempre abierto a la diplomacia al mismo tiempo".

Fuentes iraníes indicaron a Reuters que el objetivo de Irán era establecer su autoridad sobre el estrecho, aunque Teherán no estaba interesado en una escalada que pudiera echar por tierra el memorándum de entendimiento de junio, que sigue considerando que le otorga la mayor parte de lo que buscaba.

En Irán, la reanudación de los bombardeos ha inquietado a la población.

"Vivir con este miedo a que la guerra pueda volver a estallar es muy ‌agotador. No se puede vivir así... Personalmente, quiero que prevalezca la diplomacia", declaró a Reuters en Teherán Mahlegha, de 46 años, empleada pública.

IRÁN MANTIENE SU CONTROL SOBRE EL ESTRECHO

Irán quiere que todos los barcos que utilicen el estrecho de Ormuz naveguen por un canal cercano a sus costas, y tiene la intención de cobrar tasas de paso al término del periodo de negociación de 60 días establecido en el memorándum del mes pasado.

Washington había animado a los buques a utilizar una ruta alternativa ‌hacia el sur, a lo largo de la costa de Omán.

Las fuerzas estadounidenses afirmaron que sus ataques aéreos han alcanzado objetivos militares a lo largo de la costa para paralizar la capacidad de Irán de controlar el estrecho. El portavoz del Ejército iraní, ‌el general de brigada Mohammad ⁠Akraminia, declaró el jueves que esto no funcionaría, ya que Irán podría atacar el estrecho desde cualquier punto de su territorio.

Trump no ha descartado la posibilidad de utilizar fuerzas terrestres, incluso para ​tomar la isla de Jarg, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Ha reiterado sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes la próxima semana, a menos que Teherán reanude las negociaciones.

Con información de Reuters