Adriana Nano y Ricardo Zanón recrean los postangos de Gandini: “El tango sigue vigente porque habla de emociones profundamente humanas”

Tangos y Postangos, con Adriana Nano y Ricardo Zanón.

El tango siempre vigente, siempre encontrando aire nuevo, reinventando formas y conceptos. Los postangos arreglados Gerardo Gandini fueron una serie de improvisaciones sobre tangos clásicos que el artista fue grabando y tocando en vivo, desde comienzos de los años 90. El propio Gandini los concebía como “música sobre otra música”. Tomaba tangos tradicionales y los intervenía, expandía o reinventaba con lenguaje contemporáneo, jazzístico y piazzolliano. Ahora, siguiendo el juego que propuso Gandini, Adriana Nano y Ricardo Zanón trazaron una línea que sigue el rumbo, con la grabación de Tangos y Postangos. Cada uno de estos trabajos musicales es la materia prima atravesada audazmente por los variados recursos de transformación que Gandini, como músico contemporáneo, trae de la música clásica para realizar sus improvisaciones. A diferencia del planteo del jazz, Gandini usa los tangos como una superestructura a la que les sobre impone su enorme paleta de recursos. Una mezcla de pianista culto, pero con sangre de barrio, que pone en juego el arsenal técnico de la música contemporánea. Estos Postangos, que fueron improvisaciones, fueron grabadas por el autor fallecido en 2013 y obtuvieron el Grammy Latino en 2004. A partir de esa fecha no han podido ser grabados por otros músicos dado que no estaban escritas. Ricardo Zanón tuvo la oportuna idea de transcribir esas improvisaciones. Contó para ello con la imprescindible colaboración de Sebastián Gangi. El resultado ha sido la edición de los Postangos realizada por la Editorial Melos. De esta manera se ha podido materializar esta propuesta que invita a escuchar el Tango original para luego apreciar la maravillosa intervención que Gandini hace de él en el Postango.

-¿Cómo surgió la idea de hacer este homenaje a Gerardo Gandini, junto a Ricardo?

-Adriana Nano: Esta idea nace a partir de una invitación para hacer los Postangos de Gandini en el Festival Internacional de Chiclana de la Frontera, España, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Gerardo Gandini. Luego vino el festival de Granada, Madrid, ciudades del interior del País, el SODRE de Montevideo y próximamente lo presentaremos en BS AS. A Ricardo Zanón y a mi se nos ocurrió hacer este show presentando en primer lugar el tango Clásico y a continuación su correspondiente Postango de Gandini.

¿Cuál fue la génesis de este trabajo en conjunto con Adriana? ¿Qué búsqueda musical te propusiste?

-Ricardo Zanón: Durante varios años estuve investigando sobre los Postangos de Gerardo Gandini. Las grabaciones de estas obras, realizadas por el mismo Gandini, suponen una evolución en el género. Si bien existen improvisaciones sobre tangos excelentes realizadas, por ejemplo, por Gustavo Beytelmann, las intervenciones de Gandini en estos tangos tradicionales incorporan otras músicas que a mi parecer son el resultado de su enorme capacidad como compositor. Me propuse entonces sacar esas músicas del estado “ improvisaciones” y plasmarlas en una partitura. Para ello conté con la inestimable colaboración de Sebastián Gangi. Finalmente, estas partituras se editaron en la Editorial Melos. Y fue Guillo Espel, asociado en esos momentos a la Editorial, quien tuvo la magnífica idea de editar el tango original y luego colocar los Postangos, escritos bajo mi dirección. Así pues, nacieron las “partituras” de los Postangos, que sirven para ampliar el enorme legado de Gerardo Gandini y para que otros intérpretes acepten el desafío de tocar esas obras. Fue entonces que, al existir los Postangos, decidimos junto a Adriana realizar este trabajo llamado Tangos y Postangos. El mismo año que se edita la partitura (2022), debutamos en España con este espectáculo.

-Los postangos proponen un cruce entre lo clásico y una nueva manera de escuchar tango. ¿Qué te significó ponerle la voz a este desafío?

-AN: Para mí fue un desafío muy estimulante, porque implicó habitar dos universos que dialogan entre sí: el del tango en su forma más reconocible y el de la relectura que propone Gerardo Gandini. Mi intención fue cantar cada tango respetando profundamente su esencia, para que luego el Postango aparezca como una expansión, una nueva manera de escucharlo. Esa convivencia entre tradición y creación contemporánea es el corazón del proyecto.

Tangos y Postangos, con Adriana Nano y Ricardo Zanón.

-¿Cómo definirías a Tangos y Postangos? ¿Cómo fue hacer este trabajo?

-RZ: Luego de haber compartido con Adriana tantas presentaciones del recital Tangos y Postangos, fue un camino natural encarar la grabación de este material. Llegar a la grabación, no fue sencillo. El camino era natural, pero plagado de interrogantes. Desde el lugar para grabar, las obras, la impronta que tendría el disco. En fin, todas las decisiones a compartir. Finalmente, durante el mes de marzo de este año lo grabamos. Y estamos más que felices con el resultado obtenido. Es la primera vez que los Postangos son grabados además de las grabaciones de Gandini. Y por otro lado, los arreglos para piano de los tangos originales fueron realizados ad hoc para este espectáculo por Humberto Taglialegna, magnífico pianista y arreglador de tango. Tangos y Postangos es un disco original, que contiene un guión, que se mete de lleno en una nueva propuesta de audición y plantea al escucha un acercamiento a la música contemporánea argentina de parte de un referente indiscutido como es el maestro Gerardo Gandini.

-¿Cómo imaginás al tango dentro de algunos años, en medio de tanta incidencia de la tecnología, la IA y las nuevas tendencias musicales?

-RZ: Imagino al tango evolucionando en la música, en la poesía y en el baile. Seguramente se utilizarán los más variados recursos que estén al alcance de los nuevos intérpretes y creadores. Y gracias a estos últimos, como sucede actualmente, el tango seguirá adelante con su propuesta. Es significativo observar lo ocurrido con Piazzolla, reconocido como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Algunos lo llegaron a apodar “el asesino del tango”. Y sin embargo fue el creador del “Nuevo Tango”. Creo firmemente en los nuevos intérpretes, en su dedicación y vocación. Y creo que tomarán al tango, como a tantas otras formas musicales, para expresar las emociones que embargan a toda nuestra sociedad.

Tangos y Postangos, con Ricardo Zanón y Adriana Nano.

¿Cuál crees que es el secreto del tango que le permite sostener la vigencia?

-AN: Creo que el tango sigue vigente porque habla de emociones profundamente humanas: el amor, la pérdida, la memoria, el deseo, la esperanza. Cada generación encuentra en él algo propio. Además, es un género que admite nuevas miradas sin perder su identidad. Cuando se lo aborda con respeto y creatividad, como hizo Gandini, demuestra que sigue siendo un lenguaje vivo e inspirador.

¿Cuál es el legado musical de Gerardo Gandini?

-AN: El gran legado de Gerardo Gandini fue demostrar que la tradición puede dialogar con la innovación sin perder autenticidad. Su obra abrió nuevos caminos para pensar y escuchar el tango, integrando la improvisación, la música contemporánea y la memoria del género. Con los Postangos nos dejó una forma profundamente original de conversar con los grandes tangos.

-¿Qué le dejó a la música la obra de Gerardo Gandini?

-RZ: Gerardo Gandini ha sido el compositor argentino más influyente en la segunda mitad del Siglo XX. Fue alumno de Ginastera y luego lo sustituyó en sus cátedras de composición. Unió la música contemporánea con lo popular por medio de los Postangos y las grabaciones junto a Fito Páez. Fue pianista del sexteto de Astor Piazzolla. Compuso óperas como La ciudad ausente (con libreto de Ricardo Piglia). Realizó composiciones donde se comprende perfectamente el sentido de “músicas sobre otras músicas” como "Piagne e sospira”, tomando como referente a Claudio Monteverdi. Ha dejado un gran legado en sus alumnos, todos ellos grandes compositores. Podemos decir que Gandini es un referente indiscutido dentro del panorama de la música contemporánea argentina.

Adriana Nano tiene en su haber catorce discos editados, todos ellos en la línea de la música popular argentina. Con ellos ha obtenido dos nominaciones a los Grammy Latinos en Tango y cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Sus discos pueden escucharse en su canal de youtube y en todas las tiendas digitales. Ha actuado dentro del ámbito de numerosos festivales, entre ellos el de Tango de la Ciudad de Bs As, Internacionales como el de Granada o Chiclana de la Frontera (España) y en diversos teatros y espacios de Bs As, el interior del país y el exterior, realizando giras, entre ellas, a Singapur, China, Francia, España, Alemania, Italia, Guatemala, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Ucrania y Japón. Por su lado, Ricardo Zanón, que es pianista, pedagogo y gestor cultural, se ha presentado en recitales, conciertos de música de cámara, como solista con orquesta y brindando masterclasses en Brasil, Colombia, Bélgica, Italia, Estados Unidos y en las salas más importantes de Argentina. Actuó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfónicas de Tucumán, Entre Ríos, San Juan, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Juan de Dios Filiberto, Jazz Sinfónica de São Paulo (Brasil), Sinfónica de Ibagué (Colombia) y Filarmónica de Bruselas (Bélgica). Fue pianista estable de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.