Alejandro Bercovich expuso al aire lo que Milei guardó entre llaves: "Lo hicieron"

Alejandro Bercovich expuso al aire lo que Milei guardó entre llaves.

Alejandro Bercovich lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei al analizar el crecimiento del endeudamiento de familias y pequeñas empresas. En su editorial en Radio con Vos, el periodista apuntó contra el discurso oficial sobre quienes recurrieron al crédito y cuestionó las explicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

Bercovich aseguró que el mercado del crédito cambió de manera profunda en la última década por la expansión de los prestamistas digitales y las billeteras virtuales que otorgan préstamos de forma inmediata. "En estos últimos diez años, el universo de prestamistas cambió mucho", sostuvo. Según explicó, a las tradicionales financieras se sumaron plataformas electrónicas que permiten obtener dinero "a toda hora y en tu celular", con procesos rápidos y sin demasiados requisitos.

El periodista advirtió que esta facilidad para acceder al crédito termina afectando especialmente a personas que atraviesan situaciones económicas críticas. "Uno, desesperado, muchas veces les pasa esto a los que hacen apuestas online. Es una epidemia esto y alguien va a tener que tratarlo", afirmó.

Además, señaló que quienes recurren a estos préstamos suelen enfrentar luego intereses muy elevados. "El desesperado va y saca guita en el momento del día que sea (...) en esas billeteras virtuales que después le cobran un ojo de la cara", expresó.

Alejandro Bercovich expuso al aire lo que Milei guardó entre llaves.

Las críticas a Javier Milei y Luis Caputo

Bercovich también cuestionó la postura del Gobierno frente a las pequeñas y medianas empresas que se endeudaron para sostener su actividad. "A las pymes Milei también les dice 'jódanse', porque sugiere que los que se endeudaron lo hicieron especulando", afirmó.

En ese contexto, dirigió sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de proyectar su propia experiencia en el análisis de la situación. "Él sugiere que los que se endeudaron lo hicieron especulando. Quizás porque se vea él mismo en ese espejo. Se dedicó a hacer eso buena parte de su vida Caputo", sostuvo.