Venta de entradas para el Challenger de Buenos Aires 2026 de tenis: dónde sacarlas, precio y fechas

Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas para el Challenger de Buenos Aires.

El Buenos Aires Challenger 2026 presentado por La Roche-Posay, certamen oficial del circuito internacional de la ATP organizado por Torneos, ya tiene fecha confirmada. La onceava edición del torneo se disputará del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo. Las entradas pueden adquirirse desde hoy en la web de Ticketek y hasta el 16 de agosto tendrán un precio de preventa más económico.

Consolidado como uno de los torneos más tradicionales para los fanáticos de tenis en el país, el certamen ha sido escenario del crecimiento de destacados talentos nacionales e internacionales. Con el triunfo de Román Burruchaga en la edición del 2025 ya son siete los tenistas argentinos que se consagraron campeones de este torneo: Renzo Olivo (2016), Nicolás Kicker (2017), Sebastián Báez (2021), Juan Manuel Cerúndolo (2022), Mariano Navone (2023) y Francisco Comesaña (2024), más allá del mismo Burruchaga. Mientras que Kyle Edmund (2015), Pablo Andújar y Sumit Nagal (2019) fueron los tenistas extranjeros que se consagraron en el Buenos Aires Challenger.

Además del tenis de primer nivel, el torneo volverá a ofrecer una experiencia integral para disfrutar entre partido y partido durante toda la semana: propuestas gastronómicas, lugares de bebidas y carpas de sponsors estarán disponibles para realizar diversas actividades recreativas.

“Para nosotros organizar el Buenos Aires Challenger es algo increíble. Se trata de un torneo que ya está instalado en el corazón de los fanáticos y siempre tenemos una respuesta del público espectacular. En las últimas dos ediciones estuvimos sold out de jueves a domingo y este año decidimos realizar diferentes etapas de venta de entradas para que aquellas personas que lo hagan con tiempo puedan acceder a precios más accesibles de los que están ya acostumbrados”, aseguró María Gabriela Larrosa, directora del Buenos Aires Challenger.

Etapas de venta de entradas

La onceava edición del Buenos Aires Challenger presentado por La Roche-Posay contará con tres etapas de venta. La clasificación, que se disputará el domingo 20 de septiembre, será con acceso libre y gratuito. Las entradas para el cuadro principal, que se jugará a partir del lunes 21 de septiembre, ya pueden adquirirse en la web de Ticketek: https://www.ticketek.com.ar/buenos-aires-challenger/racket-club

• Preventa lanzamiento del 4 al 16 de agosto. El público podrá acceder a entradas desde los $16.000. Habrá 2x1 en entradas para las jornadas de lunes a miércoles con el código BACH

• Venta general del 17 al 31 de agosto.

• Última chance del 1 de septiembre en adelante.

Fecha y venta de entradas confirmadas para el Buenos Aires Challenger 2026, presentado por La Roche-Posay

Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas para el Challenger de Buenos Aires.

• El torneo se disputará del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo.

• Las entradas ya pueden adquirirse en la web de Ticketek https://www.ticketek.com.ar/buenos-aires-challenger/racket-club

• La preventa durará hasta el 16 de agosto.

Sobre el Buenos Aires Challenger 2026

El Buenos Aires Challenger es un evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour. Es organizado por la empresa Torneos y la onceava edición se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo.

Sobre Torneos

Torneos es una empresa de WAIKEN ILW líder con más de 40 años de experiencia en la generación de contenidos deportivos y la creación de soluciones de valor para la industria del deporte y el entretenimiento. También ofrece la organización y producción de eventos, la adquisición y comercialización de derechos para eventos y competiciones, así como una completa oferta de servicios de marketing para el deporte que incluyen la gestión de licencias y de e-commerce de los principales clubes y federaciones deportivas. Cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.