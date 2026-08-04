Vinicius Jr. comienza pretemporada con Mourinho ante la inminente negociación de su contrato

FOTO DE ARCHIVO. LaLiga - Sevilla - Real Madrid

El ​delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. se está adaptando con una sonrisa en los ‌labios a la vida ‌bajo las órdenes del nuevo entrenador, José Mourinho, a pesar de la incertidumbre que rodea su futuro en el Santiago Bernabéu.

El jugador de 26 años, que ha sido uno de los pilares del ataque "merengue" en los últimos años, se mostró ​optimista al valorar ⁠su segundo día de pretemporada con el técnico ‌portugués, a pesar de los rumores que ⁠le vinculan con un ⁠posible fichaje por el Arsenal.

"Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y ⁠entrenando muy fuerte", declaró Vinicius a Real ​Madrid TV. "Mourinho quiere que sea como ‌siempre he sido: feliz, alegre ‌y que haga mi fútbol".

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Sin embargo, la ⁠actitud alegre de Vinicius oculta una situación potencialmente delicada que se está gestando entre bastidores.

Es el último año de su contrato con el Real ​Madrid, y ‌tanto la prensa española como la británica informan de que el club y el jugador siguen en negociaciones, mientras que el Arsenal, campeón de la Premier League, baraja un ⁠posible traspaso.

Vinicius ha marcado 128 goles con el Real Madrid y ha dado 100 asistencias, por lo que el club se muestra reacio a dejar que uno de sus activos más preciados se marche gratis el año que viene.

Ha tenido un verano boreal ajetreado ‌jugando con Brasil en el Mundial, donde quedaron eliminados en octavos de final, y ahora su atención se centra en prepararse para la nueva temporada.

"Hay que prepararse físicamente para que durante la temporada tengamos ‌menos lesiones y así poder contar con todos", afirmó Vinicius, que fue el máximo goleador de Brasil en el ‌Mundial con ⁠cuatro goles.

"Ha sido un buen entrenamiento y todos hemos salido muy cansados, pero ​ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", agregó.

Con información de Reuters