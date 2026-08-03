Inglaterra y Gales registran el julio más seco de su historia

La gente se protege del sol mientras persisten en Londres la alerta sanitaria por calor y las condiciones meteorológicas propias de la sequía

Inglaterra y Gales tuvieron el julio más seco de ‌su historia, ‌informó el lunes la Oficina Meteorológica (Met Office), que se basó en datos provisionales.

El Reino Unido —que comprende Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— registró solo el ​35% de la ⁠precipitación promedio habitual en el ‌mes, lo que lo convierte ⁠en el julio ⁠más seco desde 1868.

El sur de Inglaterra tuvo el mes más seco ⁠en una serie de ​datos que se remonta ‌a 1836.

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Inglaterra y Gales ‌también registraron en julio el ⁠mes más soleado de su historia. Varias olas de calor han contribuido a las condiciones ​de ‌sequía que afectan a todo Gales y a aproximadamente la mitad de Inglaterra.

Las temperaturas ya han batido récords ⁠para mayo y junio en algunas partes del Reino Unido este año. Se estima que, en lo que va de año, 2 877 personas han fallecido en Gran Bretaña ‌por causas relacionadas con el calor.

"La combinación de una sequía sin precedentes, un calor excepcional y unas horas de sol sin igual ‌ha dado lugar a uno de los meses de verano más notorios ‌en nuestros ⁠registros históricos", dijo en un comunicado Amy Doherty, ​directora científica de la Met Office.

Con información de Reuters