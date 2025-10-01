Proponen cambiar de nombre a una famosa ruta por Ricardo Iorio.

El legado de Ricardo Iorio, uno de los grandes referentes del heavy metal argentino, podría quedar inmortalizado en una de las rutas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires. El presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para que la Ruta Provincial Nº 76 lleve el nombre de “Ricardo Horacio Iorio”, en honor al músico fallecido en 2023.

La elección de esta carretera no es casual: la Ruta 76 inspiró uno de los temas más recordados de Almafuerte, la banda que Iorio lideró tras Hermética y V8. La canción “Ruta 76”, incluida en el álbum Ultimando, es un homenaje a la identidad bonaerense, a las pampas y a la historia de los pueblos originarios que habitaron la región de Ventana y Cura Malal.

Los motivos de Facundo Tignanelli para cambiarle el nombre a la Ruta 76

En los fundamentos del proyecto, Tignanelli destacó que Iorio fue “uno de los impulsores del género musical en la Argentina” y que sus letras “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad, muchas convertidas en himnos del rock nacional”. También remarcó la fuerte identidad peronista del músico: “Iorio siempre fue peronista y defendió la causa nacional. No se lo vamos a regalar a los libertarios”.

Ricardo Iorio nació en 1962 en Ciudadela y murió en octubre de 2023, a los 61 años, en su casa de Coronel Suárez. Dejó una huella imborrable en la música argentina como fundador de V8, Hermética y Almafuerte, y como solista. Su figura, entre la polémica y la admiración, sigue siendo un símbolo cultural de la Argentina profunda.

De aprobarse la iniciativa, la Ruta 76 pasará a llevar el nombre de uno de los músicos más influyentes del país, uniendo para siempre su legado artístico y político con el paisaje que lo inspiró.