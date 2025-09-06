Furor en la música por lo que se conoció que hará la UBA con Ricardo Iorio y Federico Moura.

La Universidad de Buenos Aires es una de las más prestigiosas a nivel no solo nacional, sino mundial. La casa de estudios es sinónimo de orgullo, y si de este sentimiento hablamos, a los argentinos se les infla el pecho cada vez que se habla de Ricardo Iorio y Federico Moura. Dos figuras sumamente controversiales, y a la vez genios creativos que han inundado de lírica y melodías al rock y heavy metal nacional.

No se puede concebir una historia de la músical nacional sin estas máximas figuras, y es por eso que, la UBA anunció que dará cursos de extensión centrados en aquellas. Con diferentes fechas de comienzo, estos cursos plantean un recorrido por quienes marcaron un camino para futuras generaciones, que hoy los recuerdan como los ídolos que fueron, son y serán.

¿Cómo son los cursos de Ricardo Iorio y Federico Moura que dará la UBA?

Se tratan de dos cursos, uno dedicado a la figura de Ricardo Iorio y otro a Federico Moura. Ambos abiertos al público y de modalidad virtual, por lo que se pueden realizar desde cualquier parte del mundo. Los seminarios serán dictados por la Facultad de Ciencias Sociales y cuentan con una carga de 8 hs, distribuidas en 4 clases.

"El seminario “Aunque la verdad escalde” toma su título de una estrofa de “Memoria de siglos”, canción del disco “Ácido Argentino” con el cual la banda Hermética logró hacer masiva el heavy metal doméstico, a la vez que volvió popular la cultura rock de nuestro país en términos de clases: hasta ese entonces ese género era una expresión prácticamente burguesa, producida y consumida casi en su totalidad por los estratos medios y medio-altos de la pirámide social. En ese sentido, la figura de Ricardo Iorio fue medular para una expansión que analizaremos a lo largo de cuatro clases", explica el programa del curso dedicado al líder del heavy nacional.

Por su parte, el programa del curso dedicado al cantante de Virus detalla: "Pocos artistas marcaron un antes y un después en la cultura rock argentina como Federico Moura: su aparición fue indispensable para modernizar una expresión que ya sonaba anquilosada y su partida dejó una huella irremplazable. ¿Por qué siempre volvemos a su figura? Quizás porque demostró como ninguno que el rock es riesgo y provocación, novedad y disrupción".

Ambos cursos son dictados por Juan Ignacio Provéndola, Licenciado en Periodismo, que se ha dedicado a los estudios del rock nacional. El dedicado a Ricardo Iorio se comenzará a dictar el martes 9 de septiembre, mientras que el de Federico Moura el 10, los dos de 19 a 21 hs a través de la plataforma Webex.

¿Cuáles son los objetivos de los cursos?

El programa de ambos cursos explicita cuáles son sus objetivos. El dedicado a Ricardo Iorio fundamenta: #Durante muchos años se discutió a la cultura rock argentina con una perspectiva de clase: de ahí emana la etiqueta “rock chabón” que -- con cierto desprecio y otro tanto de imprecisión-- intentó utilizarse para definir la expansión popular de ese género en la década del ’90, cuando las políticas neoliberales pauperizaron las condiciones de vida de las clases medias y bajas. Debajo de todo eso, sin embargo, subyace algo más poderoso e interesante: la aparición de artistas que toman esas problemáticas y las vuelven discurso a través de obras representativas de esos conflictos y de esas clases".

"En ese sentido, la figura de Ricardo Iorio fue un articulador entre esas masas que no se sentían interpeladas por la cultura rock hasta entonces vigente y bandas que encarnaban sentimientos populares que, a la vez, experimentaban. V8, Hermética y Almafuerte son tres ejemplos de ese proceso que Iorio prácticamente cofundó a principios de la década del ’80 desde los confines de Caseros, frente a la entonces villa de emergencia Carlos Gardel, y expandió primero con Hermética y luego con Almafuerte, grupos que a la vez tocaron y giraron por lugares de la Argentina a los cuales no estilaban ir los artistas consagrados del rock argentino", continúa.

Por último, se pregunta: "¿Fue Iorio, en definitiva, quién volvió popular al rock argentino en términos de clases? ¿Fue quien logró darle carnadura social a una cultura construida hasta ese entonces en estereotipos de clase media? Lo analizaremos de manera pormenorizada en un seminario que hará hincapié de manera pormenorizada en la vida y en la obra del artista", concluye el programa.

Asimismo, el programa del curso de Federico Moura sostiene: "El repaso por la obra y la impronta de Federico Moura es un fetiche para un amplio abanico que va de críticos musicales hasta doctorandos de becas. El motivo es tan obvio como tentador: su multiplicidad de versiones más allá de los hits alienta numerosos enfoques. Su particular forma de cantar, el carisma y magnetismo sobre el escenario, su sexualidad como campo de batalla artísticoideológica, la avidez por los viajes o su incorrección política durante la Dictadura y la primavera democrática son todos campos válidos para su estudio".

Y en este sentido, continúa: "En una época donde mutaban tanto los modos culturales como las narrativas sociales, Federico parecía estar siempre un paso más allá. Por eso es que su prematura muerte dejó en el ideario la imagen de un tipo eternamente vanguardista y moderno. Y su música —a pesar de la aparición de sucesivas expresiones innovadoras— envejeció con jovialidad: muchas de sus canciones parecen escritas y compuestas hace quince minutos. Sin embargo, esta desfragmentación a veces tiende una trampa: indagarlo desde un rasgo puntual despoja a su figura del complejo contexto en el que se crió como persona, como artista y - esencialmente- como un constante buscador. El seminario buscará integrar todas las formaciones y creaciones de Moura para llegar a un abordaje totalizador de su figura", concluye.