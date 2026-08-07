Antes de Valentina Cervantes: salió a la luz quién fue la novia de Enzo Fernández hace 10 años

Enzo Fernández volvió a estar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en la cancha. Una joven que fue pareja del futbolista hace casi diez años reapareció en las redes sociales y desató un fuerte revuelo que terminó salpicando a su actual pareja, Valentina Cervantes.

¿Quién es la ex pareja de Enzo Fernández?

Se trata de Cristal Grillo, quien mantuvo una relación con el mediocampista de la Selección Argentina entre 2016 y 2017, en la época en que el jugador todavía daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Su nombre volvió a cobrar fuerza luego de que trascendiera que Grillo habría publicado en sus redes viejas fotografías junto al volante del Chelsea, lo que despertó especulaciones sobre supuestos encuentros durante las visitas del futbolista a la Argentina.

Cristal Grillo salió con Enzo Fernández antes que Valu Cervantes.

Las imágenes mostraban a la pareja en distintos momentos de su vínculo, con escenas de complicidad y hasta besos. Según trascendió, se trataba de material que permanecía guardado en cuentas privadas y que fue recuperado y viralizado por usuarios de las redes.

La palabra de la joven y una nueva polémica

Ante el revuelo, Grillo decidió salir a desmentir cualquier tipo de vínculo actual con el jugador. Aclaró que no mantiene contacto con él y expresó su malestar por la difusión de versiones que terminaron involucrando incluso a su entorno familiar.

Sin embargo, la controversia no se detuvo ahí. Rápidamente, el debate se trasladó hacia su apariencia física, con usuarios que empezaron a señalar supuestas similitudes estéticas entre ella y Valentina Cervantes, llegando a acusarla de buscar imitar el estilo de la influencer. Lejos de optar por el silencio, Grillo eligió responder con ironía: hizo públicos algunos mensajes privados en los que la cuestionaban por su imagen y compartió comentarios de usuarios que calificaron la situación como un hostigamiento injustificado.

Mientras la polémica crecía en redes, Enzo Fernández compartió este fin de semana postales de sus vacaciones en Ibiza, España, donde descansa junto a varios compañeros de la Selección. Entre las fotos se destacó una imagen de Julián Álvarez tras una partida de truco, en la que sin querer quedó expuesto el nuevo bigote del delantero del Atlético de Madrid.