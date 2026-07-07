Cuánto gana un cajero de supermercado en julio 2026: el salario que cobra

Cajeros de supermercados con aumento

Los cajeros de supermercados comenzaron a percibir en julio de 2026 una nueva escala salarial tras la actualización acordada en la paritaria de Empleados de Comercio. La modificación incorporó al salario básico sumas que hasta el mes pasado se abonaban como conceptos no remunerativos, redefiniendo la base sobre la que se calculan adicionales, aguinaldo y futuros aumentos.

Con esta actualización, el sueldo básico de la categoría inicial supera los $1,24 millones para una jornada completa, aunque el salario de bolsillo puede ser mayor según la antigüedad y los adicionales previstos en el convenio colectivo.

Cuánto gana un cajero de supermercado en julio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente para el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, los básicos para cajeros quedaron establecidos de la siguiente manera:

Cajero Categoría A: $1.249.646.

$1.249.646. Cajero Categoría B: $1.255.270.

$1.255.270. Cajero Categoría C: $1.262.499.

Estos valores corresponden al salario básico para trabajadores con jornada completa y constituyen la base sobre la que se liquidan los distintos adicionales.

Cajeros de supermercados con aumento

Qué adicionales aumentan el sueldo

Además del básico, los cajeros pueden percibir distintos conceptos que elevan el ingreso mensual.

Entre los principales adicionales se encuentran:

Presentismo: equivale al 8,33% del salario básico para quienes registran asistencia perfecta.

equivale al 8,33% del salario básico para quienes registran asistencia perfecta. Antigüedad: se adiciona un 1% del básico por cada año trabajado.

se adiciona un 1% del básico por cada año trabajado. Adicional por manejo de caja: previsto para quienes desempeñan tareas vinculadas a la manipulación de dinero.

previsto para quienes desempeñan tareas vinculadas a la manipulación de dinero. Horas extras y trabajo en feriados, cuando corresponda.

Como resultado, un cajero con varios años de antigüedad y presentismo puede superar ampliamente el salario básico fijado por la escala vigente.

Salarios con aumento en julio

La principal novedad de julio fue la incorporación al salario básico de las sumas extraordinarias que anteriormente se abonaban como no remunerativas. Este cambio mejora la base de cálculo de conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y los futuros incrementos salariales, además de consolidar un mayor salario remunerativo para los trabajadores comprendidos en el convenio mercantil.

Cuánto cobran los otros rubros de empleados de comercio en julio de 2026

Las escalas salariales vigentes para julio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) deberán volver a reunirse en las próximas semanas para discutir una nueva actualización salarial para el segundo semestre del año. Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, las escalas de julio serán la referencia para la liquidación de los haberes del sector.