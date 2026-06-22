Hallaron un misterioso bosque de 50 millones de años en Argentina

La estepa rionegrina se convirtió nuevamente en el escenario de un descubrimiento con más de 50 millones de años y sumó un nuevo capítulo sobre el pasado de la región. Efectivos de Gendarmería y científicos de Bariloche confirmaron el hallazgo de tres nuevos sitios paleontológicos con restos de bosques petrificados.

Entre los restos había coníferas y plantas con flores que datan de hace más de 50 millones de años. El descubrimiento se produjo en un establecimiento rural, ubicado en cercanías de la localidad de Pilcaniyeu, a unos 80 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche.

El descubrimiento es considerado de gran relevancia científica y patrimonial, ya que aporta nuevas evidencias sobre los ecosistemas que existieron en la Patagonia durante el período Eoceno, que abarcó desde hace aproximadamente 56 millones hasta hace 33,9 millones de años.

Formó parte del Paleógeno y la era Cenozoica, famosa por registrar drásticos cambios climáticos y la aparición de los primeros ancestros de los primeros mamíferos. Estos tres nuevos sitios paleontológicos abrirán prometedoras líneas de investigación sobre la evolución ambiental de la región.

¿Cómo fue el hallazgo del bosque de hace 50 millones de años?

El operativo se realizó en conjunto por efectivos del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional y científicos de la Asociación Paleontológica de Bariloche. Los troncos petrificados fueron hallado en un establecimiento rural ubicado en las proximidades de Pilcaniyeu.

La zona del hallazgo combina sierras y mesetas besálticas. Según informó la Gendarmería Nacional, llegaron al lugar para realizar tareas de identificación, tras recibir una denuncia por el descubrimiento en el predio.

Luego del relevamiento, se confirmó la presencia de 13 ejemplares de diversas especies de coníferas y angiospermas (plantas con flores). Se trata de una tipología de flora que, hasta el momento, no había sido registrada en esa zona de Río Negro, según los científicos.

Operativo de identificación

El operativo se realizó bajo los lineamientos de la Ley Provincial N° 3556, que regula la "Protección y Conservación del Patrimonio Cultural". La Patrulla Ambiental de Gendarmería brindó el apoyo logístico y de seguridad para que los profesionales pudieran geolocalizar los restos y proceder al levantamiento de muestras de manera segura.

Según Diario Río Negro, los ejemplares fueron acondicionados de acuerdo a los estrictos protocolos de conservación para evitar su deterioro durante el traslado.

Las autoridades competentes dispusieron que el material biológico fuera alojado en el Museo Paleontológico de Bariloche. Las piezas quedarán en guarda y serán sometidas a análisis científicos detallados que determinará con precisión las especies encontradas y su importancia para el registro de fósiles regional.