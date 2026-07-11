Liberaron al sospechoso detenido por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe

La Policía de Devon y Cornualles liberó al hombre de 26 años, descrito como el principal sospechoso por el asesinato de la ex ministra y ex diputada británica Ann Widdecombe, quien fue encontrada muerta con heridas fatales este viernes en su casa de Haytor, al suroeste de Inglaterra. Había sido detenido en las últimas horas de la noche del viernes.

El arresto, que se produjo pocas horas después de que la fuerza de seguridad lanzara un operativo para localizar al sospechoso, quedó sin efecto este sábado por la tarde. Se trata un hombre británico de 26 años, vecino de Widdecombe, aunque las autoridades no revelaron el por qué de las sospechas contra él.

La información la dio el subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, quien confirmó que el sospechoso fue arrestado en una vivienda de Newton Abbot, una localidad ubicada cerca de Haytor, donde residía la ex funcionaria. Y también advirtió en las primeras horas del sábado sobre su liberación.

La investigación descarta un móvil político

Uno de los puntos que remarcaron las autoridades es que, hasta el momento, no existe evidencia que permita vincular el hecho con la actividad política de Widdecombe.

Longman sostuvo que la investigación no encontró información que indique que el asesinato haya sido cometido por razones ideológicas o partidarias. Además, descartó que el caso esté siendo tratado como un hecho de terrorismo, una hipótesis que había comenzado a circular luego de conocerse la muerte de la ex dirigente conservadora.

Cómo encontraron a la ex ministra británica

Ann Widdecombe, de 78 años, fue encontrada sin vida este viernes dentro de su vivienda de Haytor. La Policía acudió al domicilio después de recibir un llamado de emergencia alrededor de las 11.40, hora local, que alertaba sobre "una situación grave" en la propiedad.

Al llegar, los agentes confirmaron que la ex parlamentaria presentaba heridas fatales y de inmediato iniciaron una investigación por homicidio. Horas después se difundió la descripción de un sospechoso y se dio inicio un operativo de búsqueda que culminó con la detención del joven de 26 años.

Quién era Ann Widdecombe y qué reacciones generó su muerte en la política británica

Ann Widdecombe fue una de las dirigentes más conocidas del Partido Conservador británico durante las décadas de 1990 y 2000. A lo largo de su carrera política ocupó cargos como secretaria de Estado de Prisiones y también de Trabajo durante gobiernos conservadores.

Tras dejar el Parlamento británico, fue elegida eurodiputada por el Partido del Brexit y posteriormente se incorporó a Reform UK, el espacio político liderado por Nigel Farage.

Además de su trayectoria política, alcanzó gran popularidad entre el público británico por participar en el programa televisivo Strictly Come Dancing, uno de los concursos de baile más vistos del Reino Unido.

El impacto político del crimen

La muerte de Widdecombe generó una inmediata reacción de todo el arco político británico. El primer ministro, Keir Starmer, expresó su pesar por el fallecimiento de quien definió como una "distinguida política" y manifestó su solidaridad con la familia.

También la ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió evitar especulaciones mientras avanza la investigación y calificó las circunstancias del caso como "extremadamente angustiantes".

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo sentirse "conmocionada" por el crimen y envió sus condolencias a los allegados de la ex ministra.