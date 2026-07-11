La nueva cábala que se volvió viral antes del partido de Argentina con Suiza.

Antes del partido de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las redes sociales volvieron a llenarse de cábalas, amuletos y rituales que prometen atraer la buena suerte. Entre las prácticas que más curiosidad despertaron en las últimas horas aparece una combinación tan sencilla como llamativa, una ramita de canela envuelta en papel aluminio.

Según quienes siguen este ritual, el objetivo es potenciar las energías positivas y acompañar simbólicamente al equipo durante los 90 minutos. Aunque no existe evidencia científica de que tenga algún efecto sobre el resultado de un partido, muchos hinchas lo adoptan como una forma de alimentar la ilusión y mantener viva una de las tradiciones más arraigadas del fútbol argentino, las cábalas.

El ritual con canela y papel aluminio

La propuesta no requiere grandes preparativos ni materiales difíciles de conseguir. Solo hace falta una pequeña rama de canela y un trozo de papel aluminio.

Tomar una ramita de canela.

Envolverla por completo con papel aluminio.

Colocar el pequeño paquete debajo del control remoto, junto a la camiseta de la Selección, dentro de la billetera o en un bolsillo antes de que comience el partido.

Quienes practican este ritual aseguran que el amuleto debe permanecer cerca durante todo el encuentro para "acompañar" las buenas energías hasta el pitazo final.

¿Por qué se utiliza canela?

La explicación proviene del Feng Shui, una antigua filosofía china que busca favorecer el equilibrio y la armonía mediante la disposición de objetos y elementos naturales. Dentro de esta tradición, la canela suele asociarse con la prosperidad, la abundancia, la protección y la apertura de oportunidades. El papel aluminio, en tanto, es interpretado por algunos como un elemento que ayuda a conservar o resguardar esa energía de manera simbólica.

Según quienes siguen este ritual, el objetivo es potenciar las energías positivas y acompañar simbólicamente al equipo durante los 90 minutos.

Estas creencias forman parte de una práctica espiritual y cultural, pero no cuentan con respaldo científico que demuestre que puedan influir en acontecimientos deportivos.

Las cábalas, un clásico de cada Mundial

Más allá de este nuevo ritual, los hinchas argentinos mantienen vivas muchas otras costumbres antes de los partidos importantes. Algunos usan siempre la misma camiseta, otros se sientan en el mismo lugar del sillón, miran los encuentros con las mismas personas o siguen exactamente la misma rutina desde el inicio del torneo.

Con cada instancia decisiva aparecen nuevas versiones de estos amuletos, que rápidamente se viralizan en redes sociales y se suman al folclore futbolero.

En definitiva, la ramita de canela envuelta en papel aluminio se convirtió en una cábala más para quienes buscan vivir el partido con un plus de esperanza. Sin importar si funciona o no, el verdadero valor del ritual está en la ilusión compartida de miles de hinchas que acompañan a la Selección convencidos de que, en el fútbol, cualquier detalle puede convertirse en un símbolo de buena suerte.