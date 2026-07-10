Conectando Justicia: La Rioja apuesta a la prevención del cibercrimen con un innovador programa educativo

La Rioja puso en marcha "Conectando Justicia", un programa institucional que busca acercar el Poder Judicial a las escuelas secundarias, fortalecer la formación ciudadana y prevenir problemáticas vinculadas al cibercrimen y los entornos digitales. La iniciativa surge a partir de un convenio firmado entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Educación de la provincia.

El acuerdo fue rubricado por la vocal jueza del Tribunal Superior de Justicia, Gabriela Asís, y el ministro de Educación, Ariel Martínez. La propuesta está destinada principalmente a estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundario y prevé la realización de talleres y charlas a cargo de magistrados de los distintos fueros judiciales.

Según explicó Asís, el objetivo es que los jóvenes conozcan de primera mano el funcionamiento del sistema judicial, sepan cuáles son sus derechos y, sobre todo, puedan identificar a qué organismos acudir frente a situaciones cada vez más frecuentes, como los conflictos que se generan en los entornos digitales.

La magistrada señaló que el programa busca ir más allá de una explicación teórica sobre la Justicia. En ese sentido, indicó que la presencia de jueces en las escuelas permitirá un contacto directo con los estudiantes y facilitará el intercambio sobre temas de actualidad vinculados con la convivencia, el acceso a la Justicia y las nuevas modalidades delictivas.

Además del cibercrimen, las actividades podrán abordar contenidos relacionados con mediación, derechos humanos, participación ciudadana, acceso a la Justicia y las transformaciones que atraviesa el sistema judicial, como la implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil y del Sistema Acusatorio Adversarial en la provincia.

Asís destacó que experiencias similares ya se desarrollan con resultados positivos en provincias como Misiones y Catamarca. También explicó que los contenidos serán flexibles y podrán adaptarse a las necesidades de cada institución educativa.

Desde la organización señalaron que el programa responde también a la necesidad de complementar la tarea docente, permitiendo que los propios magistrados compartan sus conocimientos directamente con los alumnos.

La Rioja avanza en la reforma del sistema judicial

La provincia de La Rioja dio un nuevo paso hacia la implementación del Juicio por Jurados. Con la presencia de Ricardo Quintela, se llevó adelante un acto clave junto a autoridades del Poder Judicial, en la que hubo representantes legislativos y profesionales del derecho. "La Rioja no podía quedar al margen", expresó el mandatario.

Al referirse a la implementación del nuevo esquema judicial, Quintela destacó que la incorporación del Juicio por Jurados representa una transformación para el sistema penal de la provincia y permitirá fortalecer la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. "Es muy importante que La Rioja se incorpore al conjunto de las provincias que tienen un sistema penal de Juicio por Jurados", afirmó el mandatario.

"Este es un sistema más óptimo, más ágil y La Rioja no podía quedar al margen", sostuvo. Fue así como la actividad, desarrollada en la Legislatura, marcó el cierre de un proceso de capacitación destinado a preparar a operadores judiciales y a la ciudadanía para la puesta en marcha de este modelo. Allí se realizó el primer simulacro integral del sistema previsto por la ley provincial y el nuevo Código Procesal Penal.

Durante la jornada se recreó un juicio oral completo, con la participación de ciudadanos que asumieron el rol de jurados, tal como ocurrirá una vez que el sistema entre en vigencia.