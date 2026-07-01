Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 1 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
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¿Premio estímulo? ¡El agenciero también se frota las manos! Acá te contamos todo lo que tenés que saber antes del Quini 6 de hoy
¿Qué son los premios estímulo?
Si creías que solo los apostadores ganan, estás muy equivocado. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un 1% del pozo como “Premio Estímulo”. ¡Por eso cuando escuchás los gritos, no sabés si es el ganador o el agenciero!
Hoy, miércoles 1 de julio, el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que no duermas, agarrá tu boleta y fijate si tenés el pálpito ganador. ¿Ya tenés tus números? Dejá en los comentarios cuál es tu combinación favorita. ¡La suerte está en el aire!
Hace 1 hora
¡No te emociones de más! La AFIP te saca un 30% del pozo: la fría realidad del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 en punto, arranca el sorteo del Quini 6 con un pozo millonario que te puede cambiar la vida… pero ojo, porque la AFIP también se anotó en la boleta. Según la Ley de Impuestos, si ganás el pozo principal, de bolsillo te vas a llevar aproximadamente el 70% del total anunciado. Eso es casi un 30% menos por el famoso descuento de la AFIP. No es para bajonearse, pero sí para tener los pies sobre la tierra mientras soñás con el cholulo. Dejá tu pálpito en los comentarios y decinos: ¿jugarías igual sabiendo que Hacienda se lleva su parte?
Hace 1 hora
¡Dos chances de pegarla! Tradicional vs. La Segunda: ¿vas por el pozo extra?
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy miércoles 1 de julio, el Quini 6 vuelve a encender la ilusión. Arranca a las 21:15 hs en punto, así que no te duermas. La movida de hoy es clara: Tradicional vs La Segunda. ¿Sabías que cuando cargás tu boleta con seis números, esos mismos pases juegan automáticamente en el sorteo Tradicional? Pero acá viene el truco: por un costo extra chiquitito, esos mismos números también se meten en La Segunda, dándote una nueva chance de embolsarte un pozo millonario independiente. Es como tener dos boletas con un solo pálpito. ¿Te animás a sumar el plus? Dejanos tu número de la suerte en los comentarios y compartí tu estrategia. ¡La suerte está en el aire!
Hace 1 hora
¿Magia o matemática? Así se eligen los números del Quini 6 que pueden cambiarte la vida
La suerte no duerme, pero los números sí tienen su ciencia
Amigas, amigos, llegó el miércoles y con él la chance de romper la banca. Hoy en El Destape te contamos el secreto mejor guardado: ¿cómo se eligen los números del Quini 6? Resulta que el sorteo usa un bolillero con 46 bolillas (del 00 al 45) y saca seis al azar. Para ganar el pozo mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar exactamente esas seis. Simple, ¿no? Bueno, simple no es, pero por eso el premio es millonario. No te olvides: el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Si todavía no tenés tu boleta, corré. Y si ya la tenés, dejanos tu pálpito en los comentarios. ¿Cuál es tu número fetiche? ¡La suerte está en el aire!
Hace 1 hora
Tradicional vs La Segunda: la batalla de los millones que no podés perderte
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, miércoles 1 de julio, el Quini 6 vuelve a calentar la previa con dos chances que te pueden cambiar la vida. Porque sí, cuando comprás tu boleta, los seis números van al sorteo Tradicional. Pero acá viene el truco: por un costo extra que es una ganga, esos mismos números también juegan en La Segunda, un pozo millonario independiente. ¡Dos oportunidades con la misma jugada! El sorteo arranca a las 21:15 hs en punto, así que no duermas y controlá tu boleta. Dejanos en los comentarios cuál es tu pálpito: ¿Tradicional o La Segunda? La suerte puede estar más cerca de lo que pensás.
Hace 2 horas
¿Creés en el destino o en el bolillero? Así se eligen los números del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy, miércoles 1 de julio, el Quini 6 nos tiene en vilo. El tema de hoy es ¿Cómo se eligen los números? La respuesta es más simple de lo que pensás: hay un bolillero con 46 pelotitas, del 00 al 45. De ahí salen las 6 ganadoras. Así nomás, sin filtro. Para ganar el pozo millonario (ya sea Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las seis. ¿Fácil? No tanto, pero la suerte es loca y capaz hoy te sonríe.
No te olvides: el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que poné el despertador, agarrá la boleta y prepará el mate. Y vos, ¿qué números creés que van a salir? Dejanos tu pálpito en los comentarios. ¡La suerte está en el aire!