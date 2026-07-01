Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 1 de julio

¿Qué son los premios estímulo?

Si creías que solo los apostadores ganan, estás muy equivocado. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un 1% del pozo como “Premio Estímulo”. ¡Por eso cuando escuchás los gritos, no sabés si es el ganador o el agenciero!

Hoy, miércoles 1 de julio, el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que no duermas, agarrá tu boleta y fijate si tenés el pálpito ganador. ¿Ya tenés tus números? Dejá en los comentarios cuál es tu combinación favorita. ¡La suerte está en el aire!