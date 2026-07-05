Quién es la esposa de Harry Kane, futbolista de la Selección de Inglaterra: así es Katie Goodland

Harry Kane y Katie Goodland se conocieron en la escuela durante la adolescencia y comenzaron una relación

La carrera de Harry Kane está marcada por sus goles y su liderazgo en la Selección de Inglaterra, pero también por el respaldo constante de su entorno familiar. En ese contexto, Katie Goodland se convirtió en una figura de interés para los seguidores del delantero, al acompañarlo desde mucho antes de que alcanzara la élite del fútbol mundial.

La historia de amor de Harry Kane y Katie Goodland

La esposa de Harry Kane es Katie Goodland, una profesional del deporte con quien mantiene una relación que comenzó mucho antes de la fama del delantero inglés. Ambos se conocieron durante su adolescencia en la Chingford Foundation School, en Inglaterra, donde nació un vínculo que con el tiempo se transformó en una historia de amor.

La pareja comenzó a salir oficialmente en 2011 y, desde entonces, permaneció unida mientras Kane daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. A medida que el atacante consolidaba su carrera, Goodland estuvo presente en cada una de las etapas más importantes, acompañándolo tanto en los clubes donde jugó como en sus participaciones con la Selección de Inglaterra.

Su relación es considerada una de las más estables dentro del fútbol europeo y suele despertar el interés de los fanáticos por la discreción con la que ambos manejan su vida privada.

Quién es Katie Goodland y a qué se dedica

Más allá de ser la esposa de Harry Kane, Katie Goodland desarrolló su propia carrera profesional. Es instructora de gimnasio y cuenta con una licenciatura en Psicología Deportiva, una formación vinculada al alto rendimiento y al bienestar físico.

Su perfil público se caracteriza por un bajo nivel de exposición mediática. Aunque mantiene actividad en redes sociales, suele compartir imágenes relacionadas con su familia y algunos momentos especiales junto al futbolista, sin convertir su vida privada en el centro de atención.

Con el crecimiento de la popularidad de Kane, Goodland también comenzó a captar el interés de la prensa deportiva y del público, especialmente durante las competencias internacionales en las que acompaña al delantero desde las tribunas.

La familia que formaron Harry Kane y Katie Goodland

La pareja se comprometió en 2017, se casó en 2019 y hoy comparte la crianza de sus cuatro hijos: Ivy Jane, Vivienne, Louis y Henry.

La historia de la pareja también estuvo marcada por la formación de una numerosa familia. En enero de 2017 nació Ivy Jane, la primera hija de ambos, mientras que Vivienne llegó al mundo en agosto de 2018. Posteriormente nacieron Louis, en 2020, y Henry, en agosto de 2023, completando una familia de seis integrantes.

Antes de su casamiento, la pareja dio otro paso importante en su relación cuando se comprometió en julio de 2017 durante un viaje a las Bahamas. Dos años más tarde, en 2019, celebraron su boda, consolidando oficialmente una relación que ya llevaba varios años.

En las redes sociales, Goodland suele publicar fotografías familiares, aunque durante mucho tiempo evitó mostrar el rostro de sus hijos. Esa decisión cambió en mayo de 2025, cuando Harry Kane compartió imágenes familiares en las que los cuatro niños aparecieron por primera vez sin restricciones.

El apoyo de Katie Goodland en la carrera de Harry Kane

A lo largo de su trayectoria, Harry Kane destacó en distintas entrevistas y publicaciones que su esposa y sus hijos representan una parte fundamental de su éxito tanto dentro como fuera de la cancha.

El delantero del Bayern Múnich encuentra en Katie Goodland un respaldo permanente desde los inicios de su carrera. Ese acompañamiento se mantiene vigente en cada convocatoria con la Selección de Inglaterra y en los grandes torneos internacionales, donde la presencia de su familia se convirtió en una constante.

Mientras Kane continúa siendo uno de los referentes del fútbol inglés, Goodland mantiene un perfil reservado y prioriza la vida familiar, una decisión que ambos sostuvieron desde que comenzaron su historia juntos durante la adolescencia.