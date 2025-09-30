Qué es de la vida de Gonzalo Higuaín tras dejar el fútbol: así está hoy el ex Selección Argentina

Gonzalo Higuain en el Inter Miami.

Gonzalo Higuain es uno de los jugadores más destacados que tuvo el fútbol argentino en las últimas décadas. En Real Madrid logró convertir 121 goles, en Napoli fue ídolo y figura, hasta tomar la decisión de irse a la Juventus a cambio de 90 millones de euros, siendo hasta ese momento el pase más caro de la historia de la liga italiana y de un futbolista argentino.

El jugador también supo ser durante muchos años uno de los delanteros titulares de la Selección Argentina, con grandes actuaciones en la Copa América y Mundiales. Eso lo llevó a conseguir goles importantes, como el del 1-0 contra Bélgica en los octavos de final del mundial del 2014. Aunque también se le reprocharía la fallida definición contra Alemania en la final. Lo cierto es que logró una gran carrera y hoy se encuentra fuera de las canchas, ya como jugador retirado.

Qué es de la vida de Gonzalo Higuain tras su retiro del fútbol y qué hace hoy

Higuain se retiró del fútbol en octubre de 2022 , cuando jugaba en Inter Miami de Estados Unidos.

se retiró del fútbol en , cuando jugaba en de Estados Unidos. En 2024 asumió un nuevo vínculo relacionado al fútbol y al último equipo donde jugó. Asumió el rol de Player Development Coach (Entrenador de Desarrollo de Jugadores) en el Inter Miami II, equipo que compite en la MLS Next Pro. Allí es responsable de guiar a las promesas del club y potenciar sus habilidades para facilitar su transición hacia el primer equipo.

Gonzalo Higuain y su pasión por el pádel

Tras dejar el fútbol y colgar los botines, el "Pipita" encontró en otro deporte su nueva pasión. Aunque ya no juega al fútbol profesionalmente, se mantiene activo gracias a su nueva pasión, el pádel, y el año pasado salió campeón de un torneo local junto al venezolano Tarek Deham. "No extraño el fútbol. Es un buen síntoma. Me he preparado para esta situación post fútbol y me pegó bien. Una vez que tomé la decisión de retirarme, ya la tenía tomada y ahora tengo otras prioridades en mi vida. Toca disfrutar de la carrera que hice, verla desde otro lado", destacó el ex delantero.

Gonzalo Higuain ahora juega al pádel.

Los equipos donde jugó Gonzalo Higuain