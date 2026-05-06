Evelyn Von Brocke anunció la muerte de su padre con una foto llorando al lado de él: “Se fue mi papi”

Evelyn Von Brocke conmocionó a todos sus seguidores al compartir una noticia muy triste, una que ninguno quisiera comunicar en su vida: el fallecimiento de su padre, a quien le guardaba un profundo amor y con quien, evidenció, los unía un fuerte lazo padre e hija.

La reconocida panelista de Bendita se mostró sumamente angustiada en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde anotició a todos de una manera muy particular: una selfie de ella llorando, con el cachete pegado al de su papá ya sin vida, todo acompañado de una música trágica.

La publicación de Evelyn Von Brocke anunciando la muerte de su padre

"¡Maldita Muerte! ¡No me quedan lágrimas de tanto llorar! ¡Se fue mi papi y el que más me amó por cantidad de años! Hombre bueno si los hay. Todos los días hablábamos... ¿y ahora cómo se sigue?", describió con el corazón partido la mediática, señalando que "escuchamos 24 horas tu música en el hospital" hasta que "abrazados te fuiste".

Si bien muchos de los comentarios fueron para darle el pésame a la mujer, lo cierto es que otros observaron con asombro tanto la música escogida para acompañar el momento como la imagen elegida por ella, aludiendo a que se trata de una situación profundamente íntima. Sin embargo, cada persona atraviesa el duelo a corto; mediano y largo plazo a su manera. Evelyn escogió hacerlo evidenciando su dolor, el cual con el correr del tiempo se irá mitigando, a pesar de que ahora la movilice hasta los cimientos.