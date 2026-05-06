Los puntajes de Boca Juniors vs. Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores: jugador por jugador

Los puntajes de Boca vs. Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores: jugador por jugador. El boletín de calificaciones para los jugadores del "Xeneize".

Boca Juniors cayó 1 a 0 frente Barcelona de Ecuador, en Guayaquil, por la fecha 4 del Grupo D la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesitaba la victoria para continuar como líder, pero sufrió una derrota que lo obliga a ganar los dos partidos que restan de la zona.

El rendimiento colectivo del "Xeneize" no fue como venía demostrando el equipo en los últimos partidos. El "Xeneize" no pudo ser efectivo en las tres chances que tuvo y, tras la caída, queda con 6 puntos, a la espera de lo que suceda con Universidad Católica y Cruzeiro, ambos con 6 unidades.

Los puntajes de Boca vs. Barcelona de Ecuador: jugador por jugador

Lenadro Brey (6): El arquero debió salir a los 24 minutos de la cancha por una lesión en la zona del pubis. Hasta ese momento, el portero había respondido con seguridad cada vez que lo exigieron.

Marcelo Weigandt (5): Cubrió bien el lateral derecho. Aunque no se proyectó ni tuvo protagonismo desde la salida, cumplió con su deber.

Lautaro Di Lollo (6): El central fue de menor a mayor. Con la cancha en malas condicones, le costó entrar en ritmo pero con el correr del tiempo volvió a ser una pieza de confianza en la última línea.

Ayrton Costa (5): El central izquierdo tuvo actuación correcta. Si bien en el primer tiempo sufrió algunos duelos con de Darío Benedetto, en la segunda parte mejoró.

Lautaro Blanco (5): No pudo proyectarse por el carril desde que Boca sufrió la expulsión de Ascacibar, pero cumplió en defensa al anular al extremo derecho.

Santiago Ascacibar (4): Estaba mostrando el despliegue caracterísitco suyo hasta que fue expulsado por una fuerte patada al cuerpo de un rival. La roja condicionó al equipo de Úbeda.

Leandro Paredes (6): El volante volvió a transformarse en la manija del equipo. Aunque no lució y quedó mal parado en ataques rivales, mostró la clase de siempre, con pases que podrían haber abierto el marcador.

Milton Delgado (6): No brilló, pero con su inteligencia fue importante para ser una rueda de auxilio de Paredes, aun más tras la roja a Ascacibar.

Tomás Aranda (7): El joven fue uno de los más destacados en el partido, sobre todo en la segunda parte, cuando dejó a Merentiel mano a mano con una asistencia brillante.

Miguel Merentiel (5): Mostró las ganas y personaldiad de siempre, pero falló en la chance más clara de gol que tuvo Boca.

Milton Giménez (5): El delantero exigio a los centrales y trató de juntarse con Merentiel, pero no tuvo una buena noche y le faltó ser más preciso en los metros finales.

DT: Claudio Úbeda (6): El entrenador confió en el 11 que le viene dando resultado y, tras la roja a Ascacibar, no movió fichas. No tuvo mayor incidencia en el resultado

Los suplentes que entraron

Javier García (6): Ingresó por la lesión de Brey y, si tras no ser exigido en todo el partido, recibió el gold e los ecuatorianos a 15 minutos del final. No tuvo responsabilidad.

Exequiel Zeballos (5): Ingresó a los 60 minutos por Merentiel. El "Changuito" no contó con grandes oportunidades para lucir su calidad.

Alan Velasco (5): El exjugador de Independiente entró por Aranda y, si bien intentó crear juego con Zeballos, nunca pudo ser efectivo para generar peligro.

Ángel Romero (-): Inregó a los 89 minutos y no tuvo oportundiades para destacarse.