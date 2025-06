Milei volvió a atacar al periodismo: "No tenés un adversario, tenés un enemigo"

El presidente Javier Milei volvió a emprender un ataque contra un sector del periodismo, al que describió como "un enemigo". El libertario justificó su nueva embestida cuando opinó que sería incorrecto "evaluar una situación de desequilibrio como si estuviera en equilibrio".

"Eso es lo que nosotros enfrentamos, un conjunto de soretes que no pueden aceptar que las cosas están saliendo bien", expresó el Presidente en diálogo con Neura y continuó: "La política, o los socios de la política, sean los empresarios prebendarios, los periodistas corruptos, los 'sindigarcas' o los profesionales que son funcionales a estos tipos, necesitan que esto salga mal porque si no a ellos les va mal".

En un stream en el que Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunciaron la donación de un millón de pesos para dos refugios de animales rescatados, el jefe de Estado profundizó sus cruces al periodismo. "Vos no tenés un tipo que es un rival, no es un adversario, es un enemigo. Y es un enemigo que intenta matarte", opinó frente a la atenta mirada del conductor oficialista Tronco.

"Estamos llevando a cabo el mejor gobierno de la historia y a esta gente le revuelve las tripas", insistió el jefe de Estado, empecinado con rivalizar con los periodistas. "También es una cuestión de déficit de coeficiente intelectual", agregó.

El ataque de Milei a Julia Mengolini

Si bien primero atacó a "los Mengolini de la vida", en referencia a los periodistas que no replican la versión del Gobierno con cada una de las medidas, luego sí apuntó puntualmente contra la periodista de Futurock, víctima este fin de semana de múltiples hostigamientos de trolls seguidores del Gobierno.

"Ella mismo dijo que, si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí", dijo y continuó: "Me han dicho incestuoso, me han dicho zoofílico, me han dicho homofóbico, me han dicho nazi". Luego, consideró: "Los que primero tiraron la piedra fueron ellos".

El jefe de Estado, además, criticó a otros periodistas, aunque no los nombró. "El otro sorete que mandó a recortar el zócalo, el pedazo de mierda ese", declaró, antes de continuar: "Estaba dando una buena noticia y necesita hablar mal del Gobierno".

"Eso es lo que nosotros enfrentamos, un conjunto de soretes que no pueden aceptar que as cosas están saliendo bien", subrayó Milei y añadió: "Hay real malicia, hay mala intención, hay mala leche".