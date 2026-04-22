Alerta por Chikungunya: crece la preocupación por el aumento sostenido de casos

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 14 de 2026 -del domingo 5 de abril al sábado 11 de abril-, advirtió un crecimiento acelerado de la fiebre chikungunya. Ante esto, el Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y recuerda síntomas y medidas de prevención.

En este marco, el BEN informó que se notificaron 268 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la SE 14. El total acumulado asciende a 837 casos confirmados y probables, lo que refleja una tendencia ascendente desde el inicio del año. Del total, 746 casos son autóctonos y 91 presentan antecedentes de viaje a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Esta distribución evidencia que la transmisión local es predominante.

El 93% de los casos se concentra en la región NOA, con 782 confirmados y probables. La provincia de Salta lidera con 494 casos, seguida por Tucumán con 144 y Jujuy con 80. En Santiago del Estero se registraron 47 casos, mientras que Catamarca notificó 17. Estos números muestran que la circulación se expande más allá de los focos principales.

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Los casos en la provincia de Buenos Aires

En la Región Centro, la Provincia de Buenos Aires (PBA) acumula 28 casos, Córdoba 14 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 7. También se reportaron casos aislados en Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y Chaco.

El Ministerio de Salud de la Nación subrayó que “se sostiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para identificar cambios en los patrones de circulación viral”. Además, la cartera sanitaria recomienda aplicar métodos confirmatorios como qRT-PCR y ELISA NS1 en los primeros seis días de síntomas, para caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas.

Qué es fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Su nombre proviene de un término africano que significa “doblarse”, en referencia al dolor articular intenso que provoca.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta súbita, dolor articular severo, cefalea, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas. Aunque rara vez es mortal, puede generar complicaciones en personas mayores o con enfermedades crónicas.

Alerta por Chikungunya: crece la preocupación por el aumento sostenido de casos

El BEN aclara que “la aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026 obliga a reforzar las medidas de prevención comunitaria”. Entre las medidas de prevención, se recomienda: eliminar recipientes que acumulen agua, usar repelentes, colocar mosquiteros y mantener los patios limpios para reducir la proliferación de mosquitos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que no existe vacuna específica contra chikungunya, por lo que la prevención depende exclusivamente del control vectorial y de la protección personal. En comparación con otras arbovirosis, el chikungunya presenta un patrón de expansión más rápido en el NOA, mientras que el dengue mantiene cifras más bajas en la SE 14, con 5 nuevos casos confirmados.

El BEN detalla que desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 45 casos de dengue, de los cuales el 55,6% no tiene antecedentes de viaje. Este contraste refuerza la necesidad de diferenciar clínicamente los cuadros febriles, ya que chikungunya y dengue comparten síntomas iniciales pero difieren en la intensidad del dolor articular.

El Ministerio de Salud enfatizó que “los equipos jurisdiccionales deben completar estudios de laboratorio y tomar segundas muestras para confirmar o descartar casos sospechosos”. En términos porcentuales, el NOA concentra más del 90% de los casos de chikungunya, lo que convierte a la región en el epicentro de la epidemia nacional. La vigilancia epidemiológica se complementa con campañas de comunicación comunitaria, que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la consulta temprana ante síntomas.