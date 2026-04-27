Por qué solo le dieron tres años en suspenso a Felipe Pettinato: los fundamentos de la condena

La semana pasada finalizó el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo en el cual Felipe Petinatto tenía un imputación por "homicidio involuntario". Finalmente el Tribunal N°14 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al imitador de Michael Jackson a tres años de prisión en suspenso por el incendio que se produjo en su departamento de Aguilar (Belgrano) en mayo de 2022 y que terminó con el fallecimiento del neurólogo.

Los jueces del Tribunal, Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega, dieron a conocer los fundamentos de la condena que la generó indignación de la familia del médico que apelará dicha decisión. Según Infobae, los magistrados explicaron en el fallo que "no se pudo comprobar dolo en el accionar de Pettinato, por el contrario, fue una imprudencia grave".

En este sentido en un párrafo del escrito, los magistrados sostuvieron que "muchos testigos, entre vecinos, bomberos, policías y médicos, no sólo dieron cuenta de su intento, acaso deficiente, de auxiliar a su amigo, sino también de que aceptó haberse “mandado una cagada” al pretender encender un cigarrillo".

Asimismo, influyó en la decisión de los jueces el hecho de que Pettinato haya tenido una severa adicción a las drogas. Se trató de un atenuante concreto para amortiguar la condena. También concluyeron que el hijo de Roberto Pettinato "no actuó con desaprensión ni con desinterés hacia la víctima". Mencionaron, además, la adicción de Rodrigo.

"Toda la situación previa de consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió", aseveraron. De esta manera, la conclusión de los jueces quedó vinculada al alegato de la defensa del actor e influencer que argumentó, durante el juicio, que Rodrigo y Pettinato se habían reunido aquel día a drogarse con un medicamento denominado Rubifen.

Condena a Felipe Petinatto: la explicación de los jueces

En el documento, indicaron que "carecían de un instrumento de precisión quirúrgica" para establecer cuantos años le podrían corresponder a Pettinato por lo que ellos consideraron un "acto imprudente".

"Si por este hecho fijáramos dos años de prisión sumando la pena del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial San Isidro de 9 meses de prisión en suspenso, nos excedemos un mes la aritmética que da tres años", explicaron.

La pena de 9 meses a la que se refieren es la causa en la que Pettinato fue condenado por abuso sexual simple contra una menor de 15 años. Por este hecho, deberá entregar una muestra de ADN que será incorporada al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Por otro lado, el joven tendrá que realizar un tratamiento de desintoxicación y de rehabilitación contra las drogas y permanecer al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre la condena a su hermano Felipe

La conductora rompió el silencio tras la finalización y aseguró que la "condena no fue justa". Tamara utilizó sus redes sociales para defender a su hermano menor y dijo que el juicio "no pudo probar qué fue lo que pasó".

“Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad", expresó.