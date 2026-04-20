La familia de Melchor Rodrigo apelará la condena a Felipe Pettinato: "Mató a una persona, no es suficiente"

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 resolvió condenar a Felipe Pettinato a una pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurocirujano Melchor Rodrigo. Tras conocer el veredicto judicial, la familia del médico expresó su total repudio asegurando que apelarán cuanto antes la decisión de los jueces a través de una medida cautelar.

Jaime Seoane, abogado de la madre de la víctima, indicó que esperará la publicación de los fundamentos de los magistrados para proceder a hacer un reclamo ante la Cámara de Casación. Asimismo, el letrado sostuvo que la noticia "los tomó por sorpresa", ya que esperaban una pena mayor para el hijo del conductor Roberto Pettinato. En tanto, cuestionó el accionar del fiscal Fernando Klappenbach durante todo el proceso legal.

Para Seoane, el Ministerio Público Fiscal, desde el comienzo, se mostró en desacuerdo con la imputación de Petinatto, es decir, "estrago doloso seguido de muerte". Klappenbach explicó que en el juicio que "no se podía probar" que el imitador de Michael Jackson provacara intencionalmente el incendio de la casa en la que falleció Melchor Rodrigo.

La calificación "dolosa" subía la pena de 8 a 20 años, mientras que la calificación "culposa", a la cual adhirió el fiscal, bajó la condena notablemente. En este sentido, el argumento de Klappenbach fue que Pettinato pudo haber iniciado el incendio pero sin intencioin de hacer daño a terceros.

Juicio a Felipe Pettinato: la postura de la familia de Melchor Rodrigo

Seoane también se mostró molesto con el fiscal ya que según explicó, durante el proceso legal, el mismo letrado pidió una condena para Petinatto de entre 4 a 7 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal terminó dándole solo tres años de cárcel en suspenso. El abogado dijo que la pena "no es suficiente", tratándose de una persona que mató a otra y que incluso está acusada de abuso sexual.

En diálogo con Infobae manifestó: "Está condenado por haber abusado de una menor, por generar un incendio que puso en riesgo a un edificio y mató a una persona. Creemos que no es suficiente, más en las condiciones en que murió Melchor".

El silencio de Felipe Pettinato

El hijo de Roberto Pettinato no habló en ningún momento del juicio por la muerte de quien era su amigo y médico, Melchor Rodrigo. Incluso en el debate oral -que se llevó a cabo de manera virtual- se lo vio tomando mate, algo que también incomodó a la madre de Rodrigo y a sus abogados.

Cuando hizo uso de la palabra, la mujer aseguró que Felipe Petinatto estaba "obsesionado" con su hijo y que, pese a la cantidad de veces que Melchor lo había ayudado, él no hizo nada para auxiliarlo la noche en que murió en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.