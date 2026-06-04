Francia dice que derrota ante Costa de Marfil es recordatorio oportuno de cara al Mundial

Adrien Rabiot de Francia celebra con sus compañeros de equipo después de que Rayan Cherki anotara ante Costa de Marfil

​Los integrantes de la selección de Francia restaron importancia a las preocupaciones por la ‌sorprendente derrota 2-1 ‌ante Costa de Marfil en un partido de preparación para el Mundial el jueves, insistiendo en que el revés serviría como un recordatorio más que como motivo de alarma de cara al torneo.

El equipo de Didier Deschamps se adelantó ​gracias a ⁠un magnífico gol de Rayan Cherki, pero ‌terminó perdiendo por los tantos de Guela ⁠Doué y Amad Diallo ⁠para los Elefantes en Nantes.

Dado que Francia debutará en el Mundial contra Senegal en Nueva York el ⁠16 de junio, el centrocampista Aurélien ​Tchouameni afirmó que el resultado debe ‌interpretarse en el contexto ‌de los preparativos y no como una señal ⁠de alarma.

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"Es una pena perder, pero estamos en fase de preparación, seguimos confiando", dijo Tchouameni. "No hay que sacar ninguna conclusión de este ​partido, ‌aunque lo hubiéramos ganado. Estaremos preparados".

Francia alineó un equipo experimental, con varios jugadores del Paris Saint-Germain descansando tras la victoria en la final de la Liga de ⁠Campeones del fin de semana, y realizó numerosos cambios tras el descanso.

Deschamps, sin embargo, admitió que su equipo había perdido el control del partido tras unos primeros 45 minutos alentadores y advirtió que Francia se enfrentaría a rivales con cualidades similares en ‌Estados Unidos.

"Una derrota nunca es agradable, aunque hicimos algunas cosas bien en la primera parte", dijo el DT. "En la segunda parte hicimos muchos cambios, pero eso no es excusa. No estuvimos tan ‌bien tras el descanso y ellos impusieron un gran ritmo".

El seleccionador francés señaló que el resultado podría ‌resultar útil si ⁠evita que sus jugadores se volvieran complacientes antes del torneo.

"Es un recordatorio, ​por si lo necesitábamos, de que no debemos creernos mejores de lo que somos", señaló.

Con información de Reuters