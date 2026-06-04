Zdero autorizó y la Policía de Chaco ya porta pistolas Taser: alertan por posibles abusos policiales

Una nueva polémica sacude al gobernador Leandro Zdero tras la autorización del uso de las pistolas taser en la Policía de Chaco. Pese a su reglamentación, organizaciones de derechos humanos y Comité para la Prevención de la Tortura rechazaron la nueva herramienta incapacitación neuromuscular transitoria.

A pesar de que los efectivos policiales recibieron capacitación para operar las pistolas Taser, la incorporación de estos dispositivos estuvo rodeada de cuestionamientos. Durante el debate previo a su implementación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco advirtió que estas armas podrían implicar riesgos para la población. Según consignó la revista Litigio, el organismo consideró que su utilización "representa un grave riesgo para la vida de los ciudadanos de la provincia".

Desde el Comité señalaron que la medida podría significar un retroceso en materia de derechos humanos y alertaron sobre las consecuencias de su uso por parte de personal policial que, a su criterio, presenta deficiencias en la formación y el entrenamiento. En ese sentido, sostuvieron que la utilización de estos dispositivos podría incrementar los casos de muertes bajo custodia vinculadas a errores, negligencias o un manejo inadecuado de las armas.

Además, cuestionaron la necesidad de incorporar esta tecnología en la provincia. Según expresaron, hasta el momento no existen fundamentos empíricos que justifiquen su implementación y remarcaron que la compra de los equipos, la capacitación de los agentes y el mantenimiento del sistema representan una inversión significativa para una jurisdicción con recursos económicos limitados.

Por último, el organismo puso en discusión el carácter de "no letales" atribuido a las pistolas Taser. Al respecto, recordó informes de Amnistía Internacional que advierten sobre posibles consecuencias fatales en personas con condiciones de salud preexistentes, cuadros de agotamiento extremo o bajo los efectos de sustancias, situaciones en las que las descargas eléctricas podrían generar complicaciones severas.

La formación de la Policía

“A partir de ahora ya se encuentran autorizados para usarlas en cualquier tipo de situación que lo amerite”, afirmó a Diario Chaco el jefe de la Policía de la Provincia del Chaco, el comisario general (r) Fernando Javier Romero. "Los policías capacitados forman parte tanto de la capital como del interior de la provincia. Las armas también fueron distribuidas de la misma manera", señaló el jefe policial.

Según informaron desde la fuerza policial, la formación estuvo a cargo de Operador Taser otorgada por la Axon Academy, los protocolos de actuación y los criterios para su utilización en operativos policiales. El objetivo principal fue garantizar que los operadores cuenten con los conocimientos necesarios para utilizar correctamente estas herramientas, respetando los protocolos vigentes y minimizando riesgos tanto para los efectivos como para la ciudadanía.

De la capacitación participaron agentes de las Divisiones COM de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi y Machagai, además de efectivos provenientes de Villa Ángela, Charata, Juan José Castelli y General San Martín.