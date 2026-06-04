Cambios en Instagram: la nueva función automática que bloquea contenidos a menores de 18 años y tenés que revisar ya

Las llamadas “Cuentas para Adolescentes” ahora tendrán más controles automáticos.

Meta anunció una expansión global de las nuevas restricciones para adolescentes en Instagram. La compañía confirmó que las llamadas “Cuentas para Adolescentes” ahora tendrán más controles automáticos y nuevas herramientas para limitar la exposición de los menores a contenido considerado inapropiado. Además, estas medidas también alcanzan a Facebook y Messenger.

El cambio más relevante es que los menores de 18 años quedarán automáticamente dentro de un entorno con restricciones más estrictas. Según explicó Meta, el sistema aplica filtros de contenido basados en una clasificación “13+”, diseñada para reducir la exposición a publicaciones, reels, enlaces y conversaciones que no sean apropiadas para su edad.

Qué restricciones tendrán las cuentas de adolescentes

Las nuevas reglas incluyen límites sobre el contenido que los menores pueden ver y con quién pueden interactuar dentro de las plataformas de Meta. De acuerdo con la información oficial, el sistema:

Oculta contenido considerado inapropiado para adolescentes en el feed y en los reels.

para adolescentes en el feed y en los reels. Reduce la posibilidad de interactuar con perfiles, páginas, grupos o eventos que publiquen contenido no apto para menores.

con perfiles, páginas, grupos o eventos que publiquen contenido no apto para menores. Limita la visualización de enlaces y conversaciones relacionadas con contenido restringido en Messenger.

de enlaces y conversaciones relacionadas con contenido restringido en Messenger. Aplica configuraciones de seguridad más estrictas por defecto en las cuentas de menores.

Más control para los padres

Meta también incorporó funciones orientadas a la supervisión parental. Entre ellas aparece una opción llamada “Contenido limitado”, que permite reforzar aún más los filtros aplicados a las cuentas adolescentes. En Instagram, esta herramienta puede restringir comentarios y reducir todavía más el contenido visible para el menor.

Otra novedad es una función en prueba que intenta evitar que los adolescentes reciban de manera repetitiva publicaciones sobre un mismo tema. La idea es diversificar las recomendaciones del algoritmo para que ciertos contenidos no dominen constantemente el feed de los menores.

Pasarán a tener filtros más agresivos, menos exposición a contenido sensible y mayores controles parentales.

El contexto detrás del cambio

Las nuevas medidas forman parte de una estrategia más amplia de Meta para reforzar la protección de menores en sus plataformas. La empresa viene ampliando las “Cuentas para Adolescentes” desde 2024 y ahora las extiende a nivel global, en medio de un mayor escrutinio regulatorio sobre la seguridad infantil en redes sociales.

Para los usuarios menores de 18 años, el impacto será inmediato: sus cuentas pasarán a tener filtros más agresivos, menos exposición a contenido sensible y mayores controles parentales integrados de forma predeterminada.