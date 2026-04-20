Cómo fue el incendio en el caso Felipe Pettinato: cronología de la muerte del neurólogo

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 14 dictaminó una condena de tres años en suspenso para Felipe Pettinato por la muerte del neurocirujano Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022. El imitador de Michael Jackson está imputado por "estrago doloso seguido de muerte", un delito que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión.

Sin embargo, durante el proceso judicial, el fiscal Fernando Klappenbach sostuvo que no había forma de probar que el incendio en el que murió Rodrigo haya sido provocado intencionalmente por el acusado. De acuerdo al letrado, Pettinato debía ser condenado por un estrago culposo, es decir, que pudo haber iniciado el fuego, pero no de manera voluntaria. Ese argumento le bajaba la pena a una de entre 4 y 7 meses de prisión. No obstante, los magistrados decidieron darle una condena en suspenso.

La familia de Melchor Rodrigo expresó su descontento con la decisión judicial y aseguró que se presentará una medida cautelar para apelar a la sentencia, ya que se trata de una persona que mató a otra y que, además, fue acusada de abuso sexual en otra causa.

Juicio a Felipe Pettinato: cómo ocurrió el incendio en el departamento en el que murió Melchor Rodrigo

Melchor Rodrigo era amigo y médico de Felipe Pettinato. De acuerdo a Delia Muzio, madre del neurocirujano, su hijo "hubiera hecho cualquier cosa para ayudar a Pettinato"; sin embargo, el artista "no hizo lo mismo".

El siniestro tuvo lugar en la madrugada del 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en la calle Aguilar del barrio porteño de Belgrano. De acuerdo a la versión del actor, se habían reunido allí porque el médico debía dar una conferencia online y la conexión de Internet en la casa de sus padres (donde vivía por aquel momento) no era la mejor. El neurocirujano nunca pudo dar esa charla. Es que mientras dormía -bajo los efectos del fármaco zolpidem- se produjo un gran incendio que le provocó quemaduras del tercer grado en el 90% de su cuerpo.

Pettinato logró salir de la vivienda, pero el médico no. Según la autopsia, el hombre estaba vivo cuando las llamas iniciaron. La gran incógnita de la investigación es cómo inició el incendio y por qué Pettinato no salvó a su amigo. El hijo de Roberto Pettinato solo habló una vez del hecho. Lo hizo, unas horas después, en la clínica Zavala. Allí afirmó que las llamas habían iniciado luego de intentar prender un cigarrillo con un encendedor tipo Zippo. Pero ese encendedor jamás se encontró en ese departamento.

Los peritos dictaminaron que el incendio comenzó por "una llama libre" potenciada probablemente por el uso de un aerosol. La Policía halló en el domicilio botellas rotas, fósforos y un encendedor que no daba llama. Los vecinos del edificio aseguraron que, tras el incendio, Pettinato se encontraba "en shock" y que lo único que dijo fue "mi amigo, el cigarrillo", sin poder hacer uso del matafuego. La madre de Rodrigo indicó, en reiteradas ocasiones durante el juicio, que el imitador "no hizo nada para salvar al médico" y que tenía una "obsesión" con su hijo.