Video: la tremenda patada que recibió Juan Cruz Meza en River Plate vs. Bragantino

Los primeros minutos del partido entre River Plate y Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana fueron escenario de una polémica arbitral. En una disputa entre Juan Cruz Meza y Matheus Fernandes por la pelota, el futbolista brasileño despejó pero impactó con su botín en la cabeza del juvenil del 'Millonario'; a pesar de esta acción, el referí no lo expulsó y solamente sancionó tiro libre y tarjeta amarilla.

¿Cuándo juegan River Plate y RB Bragantino?

El partido entre River Plate y RB Bragantino por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 30 de abril, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Cícero de Souza Marques de Bragança Paulista, Brasil. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán.

El conjunto millonario llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Aldosivi en el Torneo Apertura, resultado que permitió al equipo de Núñez recuperarse parcialmente del golpe anímico que significó la derrota por 1-0 ante Boca en el Superclásico. Aquel resultado representó el primer traspié de River bajo la conducción de Eduardo Coudet, quien había iniciado su ciclo con buenos números aunque todavía sin mostrar un funcionamiento convincente en el campo de juego

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