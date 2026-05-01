Independiente Rivadavia goleó y es furor en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia continúa haciendo historia en su estreno internacional. Esta noche, en un Estadio Malvinas Argentinas que fue una verdadera fiesta, el conjunto mendocino despachó con autoridad a Deportivo La Guaira de Venezuela por 4 a 1, consolidándose como el líder absoluto e invicto del Grupo C de la Copa Libertadores 2026.

El gran protagonista de la velada fue el delantero Alex Arce. El artillero de la "Lepra" demostró toda su jerarquía al firmar un triplete que desarticuló cualquier intento de resistencia visitante. Arce abrió la cuenta a los 26 minutos del primer tiempo, y aunque Guillermo Ortiz logró la igualdad transitoria para los venezolanos a los 31, el local nunca perdió el control del juego.

Antes del descanso, Independiente liquidó gran parte del pleito. A los 44 minutos, Sebastián Villa cambió un penal por gol para devolverle la ventaja a los dirigidos por Alfredo Berti. Apenas dos minutos después, a los 46, nuevamente Arce apareció para poner el 3-1 antes de irse a vestuarios, un golpe psicológico letal para la visita.

En el complemento, la intensidad no bajó. A los 18 minutos de la segunda etapa, Alex Arce selló su noche soñada con el tercer tanto en su cuenta personal y el cuarto para el equipo, decorando un resultado que refleja la superioridad vista en el campo de juego.

Los goles y resumen del partido

Panorama del Grupo C

Con este triunfo, el elenco de Alfredo Berti mantiene el puntaje perfecto: 9 puntos en tres presentaciones. Por su parte, Deportivo La Guaira queda relegado al tercer puesto del grupo, posición que actualmente le otorgaría el acceso a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.