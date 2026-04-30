Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 30 de abril de 2026

Santa Fe soleado.

El cierre de abril de 2026 en la región centro se presenta con un escenario climático relativamente benigno. Tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, el jueves 30 transcurre sin lluvias y con temperaturas agradables, en línea con el patrón típico del otoño en la llanura pampeana.

Sin embargo, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que esta estabilidad podría ser transitoria. La nubosidad variable y el leve ascenso térmico anticipan un cambio de condiciones hacia el viernes, con probabilidad de precipitaciones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario y Santa Fe para este jueves

En la ciudad del monumento a la bandera, el día arranca con una mínima de 9° y alcanza una máxima de 23°. La jornada se reparte entre cielo despejado por la mañana y nubosidad parcial hacia la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvia.

El viento sopla leve, predominando del sector sur y rotando hacia el noreste, lo que contribuye a una sensación térmica agradable durante gran parte del día.

Pronóstico de Santa Fe.

En la capital provincial, por otro lado, presenta un comportamiento climático muy parecido, aunque con una mínima apenas más alta (10°) y una máxima que ronda los 23°.

El cielo se mantiene mayormente despejado durante la mañana, con incremento de nubosidad hacia la tarde. La humedad relativa es un factor clave en esta ciudad, lo que puede intensificar la sensación térmica en comparación con Rosario, incluso con valores similares.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelven las lluvias en Santa Fe y Rosario?

El dato más relevante no está en el jueves, sino en lo que sigue. Para el viernes 1 de mayo, ambos distritos muestran probabilidades de tormentas aisladas. En Santa Fe, las chances de lluvia suben al 40%, mientras que en Rosario se mantienen más bajas, entre el 0% y el 10%, pero con condiciones inestables.

Las recomendaciones para el clima del jueves en Santa Fe y Rosario