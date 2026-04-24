Los hinchas piden que se vaya de River y Coudet lo piensa de titular ante Aldosivi

El "Chacho" le quiere dar una oportunidad con un partido en el estadio Monumental.

Tras la derrota frente a Boca y el regreso de la Copa Sudamericana, River tiene que encontrar la formación titular que le permita consolidar cierto rendimiento. En la previa del partido contra Aldosivi, se desprende que Eduardo Coudet considera la idea de modificar la mitad de la cancha y darle una oportunidad a un jugador que es bastante repudiado por los hinchas. Al punto de que le piden que se vaya el próximo mercado.

Son varias las falencias que el cuerpo técnico debe corregir de cara a los próximos compromisos que aparecen en el calendario. Porque la presencia de Kendry Páez como titular no funcionó de la manera que se esperaba y esto provoca que sea necesario buscarle un nuevo reemplazante a Fausto Vera, que se está recuperando de la lesión que sufrió en la victoria frente a Carabobo de Venezuela.

A lo largo de la semana se mencionaron varios nombres; sin embargo, hay uno que estaría reuniendo las condiciones necesarias en los entrenamientos. “Giuliano Galoppo tiene chances de ser titular en River ante Aldosivi. No juega en esa calidad desde el 12 de febrero”, expresó Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter). Uno que fue adquirido después de que cumpliera con los objetivos deportivos que San Pablo colocó en su préstamo.

En lo que respecta a los hinchas, son varias las críticas hacia el volante porque entienden que contó con varias oportunidades para ganarse un lugar o ser una alternativa en el banco de suplentes, pero no logró responder de la manera esperada. Cada reacción habla de un pedido de salida de cara al mercado de pases que comenzará después del Mundial. Ya sea a préstamo o por medio de una venta.

Hay que recordar que Giuliano Galoppo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2028. Por lo tanto, no es descabellado pensar que salga en calidad de préstamo para que pueda recuperar su nivel. En el último mercado, se mencionó un posible interés de Independiente, pero la intención de Marcelo Gallardo era tenerlo en el plantel y el jugador tampoco estaba interesado en marcharse.

La otra variante dentro de la formación

Por otro lado, la defensa sufrirá un importante cambio de cara al partido contra Aldosivi en el estadio Monumental. La intención de Eduardo Coudet es darle descanso a Lautaro Rivero porque entiende que su nivel no es el mejor, y mucho más después de la mano que le costó la derrota a River frente a Boca. Un jugador que hasta hace poco era uno de los intocables ahora pasará a estar en el banco.

Se estima que el reemplazante va a ser Germán Pezzella, debido a que el cuerpo técnico entiende que necesita cerrar experiencia para tratar de absorber los efectos de una derrota en el Superclásico. Mientras que el otro zaguero va a ser Martínez Quarta, que viene alternando presentaciones positivas y otras un poco más negativas.

En tanto que Tobías Ramírez quedará relegado al banco. Su debut contra Racing expuso que todavía no está del todo adaptado a las exigencias del mundo River. Mientras que Paulo Díaz se encuentra totalmente desplazado en la consideración. Al punto que los medios de Chile hablan de un posible regreso al fútbol de aquel país porque estaría considerando la idea de romper el contrato o lograr una venta que lo deposite en el plantel de Colo Colo. Otro nombre que los hinchas señalan que cumplió un ciclo y que no tiene mucho más para mostrar.