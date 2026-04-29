Descuentos en zapatillas Nike y Adidas a $30.000 en Buenos Aires: dónde queda y cómo son los modelos

Outlet en Vicente López.

En un contexto económico donde el precio de la indumentaria deportiva se volvió una barrera para muchos consumidores, los outlets resurgen como una alternativa concreta. En las últimas semanas, una reapertura en el norte del conurbano bonaerense empezó a circular con fuerza en redes sociales, con una promesa difícil de ignorar: zapatillas de Nike y Adidas desde $30.000.

Es una nueva apuesta de Stock Center, que decidió reconvertir uno de sus locales bajo el formato outlet. La estrategia no es aislada: el sector retail apuesta cada vez más a liquidar stock de temporadas pasadas ante la retracción del consumo.

Dónde queda el outlet de zapatillas con descuento en Nike y Adidas

El local funciona en Esteban Echeverría 3850, Munro, en el partido de Vicente López. Ubicado a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el punto de venta es parte de un corredor comercial estratégico del conurbano norte, donde conviven depósitos, mayoristas y otros outlets.

El espacio fue reacondicionado para operar exclusivamente bajo esta modalidad: góndolas amplias, canastos de liquidación y sectores diferenciados por rubro (calzado, indumentaria y accesorios).

Zapatillas desde $20.000 y primeras marcas desde $30.000

En el rubro calzado, los precios arrancan en torno a los $20.000 para marcas más accesibles como Lotto. Sin embargo, el mayor atractivo está en las marcas internacionales.

Las zapatillas de Nike y Adidas se consiguen desde los $30.000 y pueden llegar a los $40.000 según el modelo. Dentro de Adidas, predominan líneas urbanas en ese rango, mientras que en Nike hay opciones tanto deportivas como de uso diario.

Outlet de Adidas.

También se destacan botines de fútbol desde $30.000, con variantes según superficie de juego. Como ocurre en todo outlet, la disponibilidad de talles es limitada y depende del stock remanente.

Ropa desde $10.000 y promociones agresivas

El sector de indumentaria acompaña la lógica de precios bajos: remeras desde $10.000, pantalones y otras prendas deportivas distribuidas en canastos de liquidación.

Además, el local suma promociones adicionales como descuentos de hasta el 50% y ofertas tipo 2x1 en productos seleccionados. En cuanto a medios de pago, acepta tarjetas de crédito, débito y opciones electrónicas habituales.

Recomendaciones clave para comprar en el outlet