A pesar del intento de privatización, Intercargo no tuvo oferentes

La licitación para privatizar Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos de la Argentina, quedó finalmente desierta el 25 de junio de 2026, luego de que ninguna de las firmas interesadas presentara ofertas válidas. La operación contemplaba la venta del 100% de las acciones, con un precio base cercano a los US$45 millones, pero no logró avanzar pese a haber sido postergada en dos oportunidades.

Según la información publicada en la plataforma oficial Contrat.Ar, cinco empresas habían manifestado interés en el proceso, pero ninguna presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas para quedarse con la compañía. El esquema propuesto preveía mantener a Intercargo como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio.

El resultado se inscribe en un contexto de transformación estructural del mercado aerocomercial. Hasta 2024, Intercargo operaba bajo un régimen monopólico vigente desde 1990, que obligaba a las aerolíneas a contratar sus servicios en los 21 aeropuertos donde la empresa tenía presencia. Desde entonces, el Gobierno avanzó con la desregulación del sector, habilitando la libre elección de prestadores y permitiendo el ingreso de nuevos operadores privados.

Como consecuencia de ese proceso, actualmente existen 13 empresas autorizadas para prestar servicios de asistencia en tierra (handling) en el país, aunque el desarrollo del mercado es aún incipiente. La nómina oficial incluye a American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, Crossracer Ramp, TALMA y Milenium Air.

Sin embargo, la liberalización no se tradujo todavía en una competencia plena. De ese total, solo cuatro empresas se encuentran operativas en la práctica, mientras que el resto continúa en fase de implementación o inversión en equipamiento. En paralelo, actores como Global Service Handling (grupo GPS) ya iniciaron operaciones y buscan posicionarse en segmentos específicos del mercado, incluidos vuelos ejecutivos y regionales.

A este escenario se suma la irrupción de nuevas modalidades operativas. Varias aerolíneas comenzaron a autoprestarse servicios de rampa, e incluso a ofrecerlos a terceros tras la desregulación. Aerolíneas Argentinas inició la prestación de handling para otras compañías —como JetSMART—, mientras que firmas como Flybondi y American Airlines ya contaban con esquemas de autoprestación en determinados aeropuertos, ampliando la oferta en el sector.

El anuncio de la privatización

A fines de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que el Gobierno avanzaría en la privatización de Intercargo. "Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. Es un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios", tuiteó Caputo en aquel momento.

"La venta se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha e incluirá la transferencia integral de la compañía; la salida total del Estado Nacional de la participación societaria; y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio", siguió el ministro y añadió: "Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada".