Privatización de Intercargo: el Gobierno extendió el plazo para recibir ofertas

El Gobierno anunció modificaciones en el pliego de la licitación para la venta del 100% de las acciones de Intercargo S.A.U., actualmente en manos del Estado, y decidió extender en un mes el plazo para la presentación de ofertas.

Inicialmente, las propuestas debían enviarse de forma online hasta el 7 de mayo, pero ahora el nuevo límite será el 10 de junio. En paralelo, también se amplió el período para realizar consultas sobre los pliegos, que pasó del 27 de abril al 26 de mayo.

Privatización de Intercargo: cuáles son los cambios

Entre los cambios más relevantes, la nueva resolución eliminó del pliego la operación de conexión de aeronaves mediante pasarelas telescópicas como parte de los servicios a cargo de la empresa. En los hechos, esto implica que el futuro comprador no tendrá acceso al negocio de las mangas aeroportuarias.

La inclusión de este servicio en la resolución original 282/2026 habría sido un error, ya que estaba previsto que quedara bajo la órbita del concesionario Aeropuertos Argentina, que incluso ya tiene definido un cronograma de traspaso con Intercargo.

Tras la modificación, el listado de actividades de la compañía quedó limitado a los servicios de rampa, entre ellos el remolque de aeronaves, señalización en pista, asistencia en embarque y desembarque, carga y descarga de equipaje y mercancías, provisión de energía y aire acondicionado en tierra, limpieza de aeronaves, deshielo en temporada invernal y transporte de pasajeros y tripulación dentro de la plataforma, entre otros.

La licitación establece un precio base de 45 millones de dólares y contempla la venta total de la empresa, con la salida completa del Estado de su participación accionaria, sin presencia en la conducción. No obstante, se prevé la continuidad operativa de la firma, manteniendo contratos, licencias y servicios en los aeropuertos donde actualmente opera.

Antes del proceso de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei, Intercargo tenía una posición dominante en el mercado de servicios de rampa, ya que las aerolíneas estaban obligadas a contratarla salvo que prestaran el servicio por cuenta propia. Actualmente, la compañía cuenta con unos 1.560 empleados.

Si bien hoy existen 12 empresas habilitadas para operar en este segmento, la mayoría aún no brinda servicios de forma efectiva. A fines de 2024, además, se aprobó un nuevo marco regulatorio destinado a facilitar la asignación de espacios a operadores privados en las terminales aéreas del país.

En este contexto, los paros que la empresa protagonizó cuando era la única operadora afectaron fuertemente la actividad aeroportuaria, un argumento que el Gobierno utilizó para avanzar con la apertura del mercado y el proceso de privatización.