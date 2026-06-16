Ernesto Tenembaum reveló una terrible verdad sobre Milei al aire: "Tiene miedo”

Ernesto Tenembaum decidió revelar la verdad de Javier Milei que nadie cuenta en Radio Con Vos.

Luego del espectáculo que dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista para La Nación+ en donde declaró que reunió más de medio millón de dólares gracias a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, el presidente Javier Milei decidió no soltarle la mano a pesar del costo político que esto implica. En ese sentido, el periodista Ernesto Tenembaum decidió revelar lo que todos los argentinos piensan.

En una transmisión en vivo de Radio Con Vos, Ernesto expresó: “Una cosa que se ha instalado es que Adorni sabe, porque Adorni tiene datos y es parte de la banda, entonces ha cobrado, ha visto, ha sido cómplice, entonces puede hablar. Yo tengo un ruido con eso, me llamó la atención porque creo que un arrepentido que habla es un tipo que queda muy débil”.

Asimismo agregó: “Adorni no tiene dónde caer, la oposición no lo va a bancar, los jueces no lo van a bancar, él único que lo banca es Milei, en el momento que Adorni rompa con Milei y cuente algo, Adorni de verdad puede ir preso. Contar cosas sobre el poder al que uno pertenece es un camino de ida y es muy riesgoso, me cuesta imaginarlo ahí”.

Ernesto Tenembaum decidió revelar la verdad sobre Javier Milei al aire

Luego continuó: “Milei tiene una reacción que es muy clara con quienes participaron de negocios con él, lo que busca es no agredirlos, no ofenderlos, porque el que tiene miedo es Milei, más allá de lo que pueda hacer o no Adorni, el que tiene miedo es Milei. Por ejemplo cuando estalla el quilombo por Espert, todo el mundo del liberalismo sabía que Espert había recibido plata de un sospechoso del narco pero lo banca hasta último momento porque tiene miedo a que Espert de repente de información a otros”.

