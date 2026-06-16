El durísimo consejo de Majul a Adorni en medio del escándalo: "Por él y su familia"

La durísima advertencia de Majul a Adorni en medio del escándalo.

El periodista Luis Majul consideró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería presentar su renuncia para evitar que la polémica que lo rodea continúe afectando al gobierno de Javier Milei.

En El Observador, Majul aclaró que su postura no busca ejercer presión sobre el funcionario ni sobre sus allegados, sino expresar una opinión sobre la conveniencia política de su continuidad. "Cuando nosotros decimos que lo mejor que puede hacer Adorni es renunciar él y sacarle la carga de la espalda al Presidente, no estamos presionando ni a él ni a la familia" afirmó.

Según explicó, una salida voluntaria permitiría descomprimir la situación y reducir el impacto que la controversia genera sobre el Gobierno. "Yo creo que a esta altura del partido, Adorni haría muy bien, por él y su familia. No es una amenaza esto, es una recomendación sincera, de buena gente", sostuvo.

La durísima advertencia de Majul a Adorni en medio del escándalo.

La advertencia a Milei

Majul también apuntó directamente a la decisión del presidente Javier Milei de sostener a su funcionario pese a las críticas. A su entender, esa estrategia podría terminar favoreciendo a los sectores opositores. "Lo que le conviene a la oposición es la testarudez del Presidente queriendo sostenerlo", aseguró.

En esa línea, consideró que la permanencia de Adorni podría convertirse en un problema político cada vez más costoso para la Casa Rosada. "Cuanto más dure, más daño le va a hacer al Gobierno", advirtió.