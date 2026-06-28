A 130 años de su fundación, el Partido Socialista reivindica su historia y propone renovar la agenda socialdemócrata para el siglo XXI

Más de 500 afiliados, dirigentes, militantes y simpatizantes participaron del acto por el 130° aniversario del Partido Socialista y de la asunción de sus nuevas autoridades, realizado en el Museo Histórico de La Boca. El encuentro contó con la participación de referentes sociales y políticos, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

Durante el acto, el presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina, convocó a abrir una nueva etapa de reflexión, autocrítica y reconstrucción de una alternativa socialdemócrata capaz de responder a los desafíos de la Argentina contemporánea.

En su discurso, advirtió sobre los riesgos de un país cada vez más condicionado por intereses económicos concentrados y sostuvo que las fuerzas democráticas deben construir una propuesta política capaz de enfrentar la desigualdad, fortalecer las instituciones y recuperar la representación de las mayorías sociales.

Asimismo, planteó la necesidad de que el socialismo revise críticamente su propia experiencia para volver a ofrecer horizontes de movilidad social, desarrollo y justicia, preservando su identidad histórica mientras contribuye a la construcción de mayorías democráticas frente al avance de la ultraderecha.

Cortina reivindicó el legado de los 130 años del Partido Socialista en la ampliación de derechos, la defensa de la educación pública y la democratización institucional, pero afirmó que la historia, por sí sola, no alcanza.

“El socialismo tiene una enorme oportunidad: volver a ser una fuerza que piense el porvenir. Un partido capaz de combinar justicia social con eficiencia estatal, desarrollo productivo con sostenibilidad ambiental, crecimiento económico con distribución de oportunidades y libertad individual con cohesión social”, expresó.

Y concluyó: “Debemos hacer con el siglo XXI lo mismo que hicieron quienes fundaron nuestro partido hace 130 años: interpretar las demandas de nuestro tiempo y construir una propuesta que vuelva a entusiasmar a quienes esperan una Argentina más justa, democrática e igualitaria”.

A 130 años de su fundación, el Partido Socialista reafirma así su compromiso con la construcción de una Argentina democrática, moderna y solidaria, renovando las ideas de la socialdemocracia para responder a los desafíos del siglo XXI.