Mundial 2026: cuáles son los sectores de la economía que ganan y los que pierden

El Mundial reconfigura el funcionamiento de la economía por un mes.

Cada Mundial transforma la rutina de millones de personas, pero también reconfigura el funcionamiento de la economía por un mes. A medida que avanza la competencia y la Selección Argentina suma partidos, cambian los hábitos de consumo, se disparan las ventas de algunos productos y servicios, mientras otros rubros registran caídas en su actividad. El Mundial 2026 no es la excepción: el entretenimiento, el delivery y la gastronomía aparecen entre los grandes beneficiados, mientras que cines, teatros y parte del comercio tradicional enfrentan una merma temporal de clientes.

El fenómeno responde a una lógica conocida: las familias no necesariamente gastan más dinero, sino que destinan su presupuesto a actividades vinculadas con el torneo, modificando las prioridades de consumo durante las semanas que dura la competencia.

El Mundial impulsa el consumo de cerveza, delivery y tecnología

Un informe elaborado por la consultora Focus Market muestra que los grandes eventos deportivos generan un fuerte movimiento económico alrededor del entretenimiento.

Uno de los sectores más favorecidos es la industria cervecera. De acuerdo con estimaciones internacionales citadas en el estudio, el Mundial agregará alrededor de 1.000 millones de pintas al consumo global, lo que representa un incremento cercano al 3% durante el torneo.

El delivery también experimenta un crecimiento extraordinario. En la previa de cada encuentro, los pedidos aumentan hasta 148%, impulsados por reuniones familiares y encuentros entre amigos para seguir los partidos.

La electrónica también se beneficia. Las ventas de televisores registraron incrementos cercanos al 70% durante junio respecto de meses anteriores, impulsadas por consumidores que buscan renovar equipos antes del inicio del campeonato.

La Selección Argentina también mueve camisetas e internet

El entusiasmo que genera la Selección Argentina no solo se refleja en las audiencias televisivas. El informe destacó que la camiseta oficial del seleccionado podría convertirse en la más vendida del campeonato, con una proyección de 2,7 millones de unidades comercializadas durante el torneo a nivel global.

Además, las búsquedas relacionadas con "bandera argentina" y "antena digital" alcanzaron su máximo nivel en Google Trends durante el debut del equipo nacional. Paralelamente, el tráfico de internet en el país aumentó cerca del 30% respecto de un día habitual en el horario del partido, impulsado por el consumo simultáneo de transmisiones en televisión y plataformas digitales.

Incluso el mercado de coleccionables vuelve a cobrar protagonismo. Algunas figuritas de jugadores emblemáticos llegaron a cotizarse en valores muy superiores a su precio original, impulsadas por la demanda de fanáticos y coleccionistas.

Los rubros que pierden mientras rueda la pelota

El efecto económico del Mundial también tiene una contracara. Mientras millones de personas siguen los encuentros, varios sectores registran una fuerte reducción de actividad.

Entre los más afectados aparecen los cines, que profundizaron la caída de espectadores durante los días de competencia. Según el informe, la asistencia descendió un 17% adicional respecto de la semana previa al debut argentino, sobre una actividad que ya atravesaba un escenario complejo.

El teatro también siente el impacto. Aunque no existen estadísticas oficiales, muchas salas optaron por modificar su programación e incluso transmitir los partidos para evitar perder público.

Los supermercados tampoco escapan al fenómeno. Si bien las ventas totales no disminuyen de manera significativa, cambian los horarios de consumo: las compras se concentran antes de los partidos y prácticamente desaparecen durante los 90 minutos de juego. Lo mismo ocurre con aplicaciones de transporte, que registran un pico de viajes antes del inicio de cada encuentro, una marcada caída durante el desarrollo del partido y una recuperación inmediata tras el pitazo final.

Una economía que se reorganiza alrededor del fútbol

Más que generar un incremento generalizado del gasto, el Mundial 2026 provoca una redistribución del consumo. Los hogares concentran sus recursos en productos y servicios asociados al entretenimiento, relegando compras que pueden esperar algunos días.

Para los especialistas, cada instancia que supera a la Selección Argentina multiplica ese comportamiento. Si el equipo avanza hasta las fases decisivas, el movimiento económico podría intensificarse aún más, impulsado por mayores niveles de audiencia y un incremento del consumo vinculado a reuniones sociales, gastronomía, indumentaria deportiva y tecnología.

El fútbol vuelve a demostrar así que, además de movilizar emociones, también tiene capacidad para alterar el pulso de la economía. Durante unas semanas, los ganadores y perdedores no solo se definen dentro de la cancha: también aparecen en los balances de empresas, comercios y plataformas digitales que sienten el impacto de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.