Brenda Asnicar contó por qué no aceptó volver a Patito Feo

Brenda Asnicar explicó por qué decidió no participar en la obra teatral de Patito Feo y habló sobre su relación con sus ex compañeras.

10 de agosto, 2025 | 19.47

Brenda Asnicar, recordada por su papel de Antonella en Patito Feo, volvió a ser noticia al revelar que rechazó participar en la obra teatral basada en la exitosa serie infantil que marcó el inicio de su carrera. Lejos de la televisión y enfocada en su música, la artista explicó en Almorzando con Juana que no tuvo dudas a la hora de decir que no: “Ya estamos haciendo rock, ya pasó”.

La decisión, que generó polémica, responde a un cambio en sus intereses artísticos y a la evolución de su mensaje. “Sigo cantando Las Divinas a veces, pero le cambio la letra porque cambió el panorama social y también lo que yo quiero comunicar como artista”, expresó.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel fueron las protagonistas de Patito Feo.

Qué dijo Brenda Aniscar sobre su decisión de no sumarse a la versión teatral de Patito Feo

Sobre la serie que la catapultó a la fama, Asnicar fue clara: “Era una ficción y me parece hermoso que los escritores sigan haciendo lo mismo, pero yo no quiero. Prefiero estar en otro mundo y no tengo mucho que decir”. Además, recordó que no es la primera vez que no participa de giras de Patito Feo: “Cuando terminó, se fueron de gira internacional sin mí, fue Laurita y yo no estuve, no me llamaron. Después hicieron otra gira con nosotras aparte”.

Lejos de cualquier conflicto, Brenda aseguró que mantiene una buena relación con Laura Esquivel: “Con Laurita hablamos mucho de que está buenísimo que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Re compartimos, estuvimos cantando en Milán para 20 mil personas”. También celebró el presente musical de su ex compañera, que vive en Italia y acaba de lanzar la canción Un día a la vez.

“Siempre vamos a ser recordadas por eso. No reniego ni loca y queremos cantar juntas, pero en otro contexto”, concluyó la cantante, quien además contó que está comenzando un romance con un empresario.

