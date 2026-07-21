Fenómeno El Niño: avanzan en PBA los trabajos para mitigar inundaciones y anticiparse

La provincia de Buenos Aires realiza tareas de limpieza sobre el canal Cabral en Saladillo en pos de prevenir los efectos de El Niño. El gobierno intervino un total de 3 kilómetros y ahora avanza sobre la altura de la calle Ramón Carrillo y Saavedra. Las tareas forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático.

Se trata de una estrategia integral destinada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan cada vez con mayor frecuencia al territorio bonaerense, y, particularmente, un anticipo al fenómeno de El Niño, un evento con efectos de gran magnitud en toda la región.

De esta manera, la subsecretaría de Recursos Hídricos del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la dirección provincial Hidráulica, continúa con las tareas de limpieza y acondicionamiento de distintos canales en el partido de Saladillo.

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Con estas tareas, el objetivo es generar el control de la vegetación ribereña a través de limpieza de espejo de agua, perfilado de talud, al tiempo que se efectúan las remociones de embancamientos y sedimentación a través de dos excavadoras de brazo corto que actualmente se encuentran operativas sobre el canal de la Calle Ramón Carrillo.

El Plan tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales.

Con este Plan, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

Cómo se desarrollaría el fenómeno del Niño

La agencia meteorológica de las Naciones Unidas elevó días atrás su previsión sobre la rápida aparición ‌de un fuerte fenómeno del ‌Niño en los próximos meses, y advirtió de que es probable que este fenómeno provoque un aumento de las temperaturas globales.

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental, que suele durar entre nueve y doce meses, y que puede ​provocar un aumento ⁠de las temperaturas globales y del riesgo de fenómenos meteorológicos ‌extremos, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Se han dado ⁠condiciones del Niño en el Pacífico ⁠ecuatorial, y existe un notable consenso entre los modelos de predicción en que se tratará de un Niño intenso", afirmó Álvaro ⁠Silva, científico de la OMM.

La intensidad del Niño es ​importante porque aumenta la probabilidad de que se ‌produzcan fenómenos meteorológicos y climáticos ‌extremos en diferentes partes del mundo, señaló Silva.