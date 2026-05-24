Sin respuestas de Vidal, los gremios evalúan ir a un paro general por tiempo indeterminado

Mientras el gobernador Claudio Vidal no brinda respuestas concretas a los reclamos de los trabajadores de Santa Cruz, la conflictividad gremial escala y la situación podría desembocar en una huelga general indefinida. “Se está discutiendo parar la provincia”, advirtió el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) sectorial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, al detallar que una medida de esa magnitud podría afectar áreas clave como educación, salud y administración pública.

Valentín sostuvo que la situación es “crítica” por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. “Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo”, afirmó en declaraciones radiales.

El reclamo docente se centra en la actualización salarial frente a la inflación. Según datos del INDEC, el índice de precios acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, un ritmo que amenaza con licuar aún más los ingresos. Desde ADOSAC advierten que, sin negociación paritaria, los sueldos podrían perder hasta la mitad de su poder de compra en 2026.

A la protesta docente se sumó ATE, que denunció despidos en el sector educativo y cuestionó la postura del Ejecutivo provincial. En particular, señalaron la cesantía de auxiliares y acusaron a las autoridades de sostener una política “represiva” frente a las manifestaciones. En abril pasado, el gremio denunció que dos dirigentes fueron detenidos ilegalmente en el marco de una protesta en el hall del Hospital Distrital.

En los últimos días, el conflicto elevó su temperaturas esta semana con un acampe de 36 horas frente a la sede gubernamental en Río Gallegos. La protesta estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que el gobierno dispusiera un vallado perimetral en el edificio, medida que finalmente fue revertida tras la presión sindical.

Según detalló el medio De Gremiales, los sindicatos apuntaron contra la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, por los despidos y la falta de diálogo. Desde ADOSAC sostienen que existe una política de ajuste que impacta tanto en docentes como en trabajadores auxiliares.

Durante el fin de semana, las organizaciones gremiales llevan adelante asambleas y congresos para definir la continuidad del plan de lucha: la resolución se conocería entre lunes y martes.

Municipales de Santa Cruz exigen una recomposición salarial del 60%

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de 28 de Noviembre presentó un petitorio ante el intendente Aldo Aravena en reclamo de una "urgente recomposición salarial" del 60% para el primer semestre de 2026 y denunció el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

En el documento, el sindicato exigió un incremento dividido en dos tramos del 30%. Según plantearon los representantes gremiales, la medida resulta "indispensable para comenzar a recuperar el salario de los trabajadores municipales frente al proceso inflacionario y el marcado deterioro económico acumulado".

Además, señalaron que "ningún trabajador municipal puede continuar percibiendo salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar". De acuerdo al informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), una familia tipo necesitó en abril hasta $1.883.902 para no ser considerada pobre en Río Gallegos, mientras que en Caleta Olivia la Canasta Básica Total alcanzó los $1.847.872.

"La crítica situación económica, el constante incremento del costo de vida y la pérdida sostenida del poder adquisitivo han colocado a los trabajadores municipales en una situación de indigencia", expresaron en el escrito ante las autoridades locales.