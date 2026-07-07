Entradas para Alejandro Lerner en La Trastienda 2026: precios y fecha de cuándo toca

Alejandro Lerner en vivo. (Crédito de foto: Fran Testi)

Alejandro Lerner es una de las figuras más trascendentales e influyentes de la música en español, y prepara una parada en la Ciudad de Buenos Aires para reencontrarse con su público en una ceremonia íntima. El prestigioso cantautor argentino se presentará en el histórico barrio de San Telmo con su nuevo espectáculo titulado “Cara a cara”. Este recital único y de capacidad estrictamente limitada promete ser un reencuentro mágico, diseñado especialmente para conectar desde la complicidad, la calidez y la emoción con sus seguidores más fieles, antes de que el músico viaje directamente a la ciudad de Los Ángeles para continuar trabajando en su nuevo material discográfico.

Lugar, entradas y detalles del show en Buenos Aires

El esperado evento se llevará a cabo el próximo 15 de julio en La Trastienda, el emblemático recinto cultural ubicado en Balcarce 460, en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al tratarse de una propuesta exclusiva con localidades limitadas debido al formato íntimo del show, se recomienda a los seguidores asegurar su ingreso con suficiente anticipación.

Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta general a través de la plataforma digital Passline con precios que van desde los 60,000 hasta los 110,000 pesos argentinos. Este concierto representa una oportunidad totalmente irrepetible para escuchar los adelantos en vivo de su nuevo disco en un formato directo y personal, previo al esperado lanzamiento oficial de su nuevo trabajo de estudio.

Alejandro Lerner se presentará en La Trastienda. (Crédito de foto: cortesía Alejandro Lerner)

Una trayectoria legendaria y vigencia absoluta

Con más de cuatro décadas de carrera, Alejandro Lerner se consagra como el compositor argentino de su generación más versionado en todo el mundo. Su camino musical comenzó formalmente a los 16 años como pianista acompañante de grandes referentes como Gustavo Santaolalla y León Gieco, y desde entonces ha construido un legado musical colosal que incluye himnos imborrables de la cultura hispana como "Todo a Pulmón".

A lo largo de su carrera ha colaborado con gigantes internacionales de la talla de Luis Miguel, Carlos Santana, Celine Dion, Carole King y Armando Manzanero. Galardonado en 2024 con el prestigioso Latin Grammy a la Excelencia Musical y recientemente declarado Personalidad Emérita de la Cultura Nacional a finales del año 2025 por la Secretaría de Cultura, Lerner sigue marcando el pulso de la música. Sus recientes sencillos titulados “Dejame Volver” y “De otro mundo”, este último grabado junto a Juanse, exponen con fuerza el espíritu rockero de su actual proceso creativo, consolidando una vigencia artística que promete conmover a los asistentes de esta gran velada.