Gauff derrota a Pegula y se clasifica por primera vez para las semifinales de Wimbledon

Coco Gauff remontó tras perder el primer set y se clasificó por primera vez para las semifinales de Wimbledon tras vencer el martes por 4-6, 6-3 y 6-3 a su amiga y antigua compañera de dobles Jessica Pegula, en un duelo entre estadounidenses disputado en la pista central.
La séptima cabeza de serie y dos veces ganadora de un Grand Slam, ahora la jugadora mejor clasificada que queda en el cuadro individual femenino, se vio en desventaja desde el principio frente a una rival que partía como cuarta preclasificada y que le rompió el servicio en el primer juego.
Gauff se hizo con las riendas del encuentro en la segunda manga, aunque tuvo que salvar dos puntos de break en el primer juego, y redujo a la mitad el número de errores no forzados mientras remontaba para romper el servicio de Pegula y ponerse 5-3 a favor, y mantener luego su propio servicio.
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La exganadora del Abierto de Estados Unidos y de Roland Garros se puso por primera vez por delante en el partido al romper el saque de su rival y colocarse 2-1 arriba en el último set.
Pegula le devolvió el break para empatar a 3-3, pero Gauff respondió con otra ruptura inmediata de servicio, manteniendo su saque a continuación y sellando la victoria final en el primer punto de partido del que dispuso.
"Es una locura, la verdad", fue la reacción inmediata de Gauff ante la victoria. "Teniendo en cuenta que llevaba dos años sin ganar un partido sobre hierba antes de este torneo, estoy realmente muy contenta con cómo he jugado hoy".
Con información de Reuters