Gauff derrota a Pegula y se clasifica por primera vez para las semifinales de Wimbledon

Wimbledon

​Coco Gauff remontó tras perder el primer set y se clasificó por ‌primera vez para las ‌semifinales de Wimbledon tras vencer el martes por 4-6, 6-3 y 6-3 a su amiga y antigua compañera de dobles Jessica Pegula, en un duelo entre estadounidenses disputado en la pista central.

La séptima cabeza ​de serie ⁠y dos veces ganadora de un Grand ‌Slam, ahora la jugadora mejor ⁠clasificada que queda en el ⁠cuadro individual femenino, se vio en desventaja desde el principio frente a una rival que ⁠partía como cuarta preclasificada y que ​le rompió el servicio en ‌el primer juego.

Gauff se ‌hizo con las riendas del encuentro ⁠en la segunda manga, aunque tuvo que salvar dos puntos de break en el primer juego, y redujo a la ​mitad el ‌número de errores no forzados mientras remontaba para romper el servicio de Pegula y ponerse 5-3 a favor, y mantener luego su propio servicio.

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La ⁠exganadora del Abierto de Estados Unidos y de Roland Garros se puso por primera vez por delante en el partido al romper el saque de su rival y colocarse 2-1 arriba en el último set.

Pegula le devolvió ‌el break para empatar a 3-3, pero Gauff respondió con otra ruptura inmediata de servicio, manteniendo su saque a continuación y sellando la victoria final en el primer punto de ‌partido del que dispuso.

"Es una locura, la verdad", fue la reacción inmediata de Gauff ante la ‌victoria. "Teniendo en ⁠cuenta que llevaba dos años sin ganar un partido sobre hierba ​antes de este torneo, estoy realmente muy contenta con cómo he jugado hoy".

Con información de Reuters