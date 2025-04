Polémica en la música por lo que hizo Alejandro Lerner en Uruguay: "Gente tirada"

Alejandro Lerner fue acusado por los productores de su gira.

Alejandro Lerner estuvo en Uruguay en una gira con diferentes fechas y recientemente informó que la misma se suspendió por el accionar de los organizadores. Al mismo tiempo, éstos apuntaron contra el músico y aludieron a que el verdadero motivo de la suspensión fue por la poca venta de entradas.

El intérprete de canciones como Mil Veces Lloro y Volver a Empezar hizo un posteo tajante en sus redes, en referencia a la supuesta culpa de los productores de la cancelación de las últimas fechas de su gira. "Hoy, viernes a la noche, saqué esta foto para que mis queridos de San José Florida, y Durazno sepan que me quedé hasta el final. Lamentablemente los productores y responsables de la gira han desaparecido y hemos tenido que quedarnos hasta mañana y volvernos a nuestras casas", escribió.

"La producción nunca desapareció. Nosotros nos quedamos hasta la madrugada hablando con su mánager para saber el horario de viaje y demás hasta que al final, nos enteramos que habían suspendido unilateralmente la gira", sostuvo el productor Adrián Minutti tras las acusaciones de Lerner. Y sumó: "Teníamos más de 200 entradas vendidas en Durazno, 200 en Florida y más de 400 en otro punto. Para mí es que los números internos no le daban para pagar su logística. Tiene un equipo grande de personas, son más de 15 y mi especulación es esa. De todos modos, no dejás a la gente tirada así. Vendimos tickets y debería haber valorado nuestro esfuerzo".

El discurso meritocrático de Lerner en la mesa de Mirtha Legrand

"A veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños y hay muchísimos que intentan", comentó Adrián Suar ante la mirada de desacuerdo del músico. El cantante se mantuvo firme en su postura y afirmó: "Es que los convencieron de que no se puede. Todos pueden, si pudo Maradona, desde Villa Fiorito...". Suar no se calló y sumó: "No, o que no pueden". En ese momento, Hernán Casciari se sumó al debate y su puso del lado del actor y productor: "Me parece que a veces es peligroso decir que todos pueden frente a un micrófono. Porque se genera una frustración mucho más grande a veces entre los que no pueden".

Alejandro Lerner.

"¿Vos nunca te frustraste en la vida? Todos nos frustramos", soltó Lerner, fiel a su punto de vista original. Y Suar señaló: "Sí, pero hay gente que se frustra y no puede salir. Por su condición, por su infancia, por cómo los criaron. Por eso yo, y no es para entrar en un debate, a veces el Estado para los que no pueden es necesario. Yo soy pro privado y toda mi vida me autogestioné, pero muchos no pudieron".

La anécdota de Suar y Lerner

"En las novelas mías siempre fui muy puntilloso con las cortinas, para mí una buena cortina de una novela te empuja mucho. Y con Ale tuve tres o cuatro experiencias extraordinarias, pero una me acuerdo que fue muy buena que fue cuando hicimos con Carlos Calvo RRDT. Lo llamo a Ale y le digo 'tengo este programa' y me dice 'me voy a vivir afuera'", recordó Suar en primera instancia sobre las primeras charlas para que Lerner haga la cortina de esa novela. Mientras Suar relataba la anécdota, el cantante, pianista y guitarrista lo frenó en seco. "No fue así", dijo entre risas antes de proceder a contar más detalles.

"El tipo era una estrella, era Maradona -el protagonista de la serie- y yo cumplía 40 años, como el personaje. Al otro día yo ya me iba, te llamo y le digo 'ya está, Adrián, ya está la canción'. Voy al piano, le pongo el teléfono arriba del piano y empecé. Yo corté y la canción la hice inmediatamente", dijo Lerner sobre el éxito de Volver a empezar, que no pudo haber existido si no lo llamaba Suar para que haga una cortina musical para una de sus novelas. "Yo también cumplía 40 años, era una cambio de identidad, me iba a buscar un destino a otro lado. Al otro día te muestro la canción en el piano y tu frase fue 'sos un hijo de puta'", lanzó entre risas en complicidad con Suar.