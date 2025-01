Dolor en la música por el duro momento que atraviesa Alejandro Lerner: "El riesgo".

Alejandro Lerner generó gran preocupación al contar el complicado momento que atraviesa. El famoso cantante se encuentra en un momento personal bastante delicado y sus fanáticos se mostraron muy preocupados por su última publicación en redes sociales y posterior entrevista.

Resulta que el intérprete de Después de ti o A todo pulmón está instalado en Los Ángeles hace ya varios años, más precisamente en California, zona que ahora se encuentra totalmente afectada por los incendios. Hace unos días, el cantante publicó una foto con la descripción "Los Ángeles desde mi ventana" donde se veía la cercanía del humo y muchos seguidores se preocuparon. Por este motivo, Lerner brindó una entrevista para contar la situación con detalles y tranquilizar a sus fanáticos.

En diálogo con DDM, ciclo emitido por América TV, contó cómo se encuentra él: "Vivimos en el valle, una zona plana rodeada de montañas, lo que reduce el riesgo de que el fuego llegue hasta acá". Y aunque si bien destacó el esfuerzo que hicieron los bomberos, tanto locales como los refuerzos enviados por México y Canadá, también lamentó las pérdidas que se sufrieron. Hasta ahora, se registraron 24 muertes y más de 50 detenciones a personas que iniciaron focos de incendios.

"El costo es altísimo, tanto en términos materiales como, sobre todo, en vidas humanas y animales", reflexionó el cantante y sumó: "El panorama es como un campo de batalla tras una bomba atómica". Afortunadamente, él se encuentra bien y sin riesgo por el momento, pero no pudo disimular su preocupación por la gravedad del caso.

No es folklore: la canción de Alejandro Lerner y Adrián Suar que impactó a la música

Alejandro Lerner es uno de los artistas más consagrados de la Argentina que con su carrera marcada por el pop y las baladas románticas, se convirtió en un exponente de la música. En medio de una seguidilla de recitales por el interior de la provincia de Buenos Aires, el cantante se tomó un tiempo para visitar los estudios del programa de Juana Viale, donde también estuvo Adrián Suar, y entre los dos revelaron una anécdota inesperada sobre una canción exitosa que impactó en el ambiente de la cultura, testimonio que sorprendió a más de uno.

En la emisión de Almorzando con Juana del domingo 19 de mayo, los invitados de la jornada fueron Alejandro Lerner, Adrián Suar, Luquitas Rodríguez, Benjamín Vicuña y Hernán Casciari. Entre tanta charla, uno de los diálogos que más reacción tuvo fue el del músico y el actor y gerente de programación de El Trece, ya que se conocen desde hace muchos años a tal punto de que llevan una relación de amistad. En un momento dado, Suar decidió revelar una historia desconocida de ellos dos.

"En las novelas mías siempre fui muy puntilloso con las cortinas, para mí una buena cortina de una novela te empuja mucho. Y con Ale tuve tres o cuatro experiencias extraordinarias, pero una me acuerdo que fue muy buena que fue cuando hicimos con Carlos Calvo RRDT. Lo llamo a Ale y le digo 'tengo este programa' y me dice 'me voy a vivir afuera'", recordó en primera instancia sobre las primeras charlas para que Lerner haga la cortina de esa novela. Mientras Suar relataba la anécdota, el cantante, pianista y guitarrista lo frenó en seco. "No fue así", dijo entre risas antes de proceder a contar más detalles.

"El tipo era una estrella, era Maradona -el protagonista de la serie- y yo cumplía 40 años, como el personaje. Al otro día yo ya me iba, te llamo y le digo 'ya está, Adrián, ya está la canción'. Voy al piano, le pongo el teléfono arriba del piano y empecé. Yo corté y la canción la hice inmediatamente", dijo Lerner sobre el éxito de Volver a empezar, que no pudo haber existido si no lo llamaba Suar para que haga una cortina musical para una de sus novelas. "Yo también cumplía 40 años, era una cambio de identidad, me iba a buscar un destino a otro lado. Al otro día te muestro la canción en el piano y tu frase fue 'sos un hijo de puta'", lanzó entre risas en complicidad con Suar.