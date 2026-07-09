China y Taiwán se preparan para el tifón Bavi, que podría ser el más fuerte de los últimos años

Una imagen de satélite muestra al tifón Bavi azotando el océano Pacífico

Por Joe Cash, Yimou Lee y Mariko ​Katsumura

PEKÍN/SUAO/TOKIO, 9 jul (Reuters) - China y Taiwán se preparaban para lo que podría ser la tormenta tropical más destructiva de los últimos años, mientras el tifón Bavi azotaba el sureste de Taiwán este jueves con vientos cercanos ‌a los 200 kilómetros por hora y algunas ‌zonas de China aún se recuperaban del tifón Maysak.

Las autoridades de Taiwán instaron a los residentes a abastecerse de provisiones y a prepararse para lo que podría ser el tifón más potente que azote la isla desde 2024.

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Se prevé que Bavi, que actualmente mide unos 1.000 kilómetros en su punto más ancho —aproximadamente la anchura de Francia—, roce el norte de Taiwán antes de tocar tierra en la provincia china de Fujian, al este del país, el sábado por la tarde, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

China aún se está recuperando del tifón Maysak, que causó estragos en la región suroccidental de ​Guangxi. Al menos 39 personas fallecieron ⁠a causa de las inundaciones provocadas por la tormenta en Guangxi, según informaron las autoridades locales en una rueda ‌de prensa el jueves. Añadieron que nueve personas siguen desaparecidas en toda la región.

Bavi se perfila ⁠como la tormenta de mayor envergadura que azote Taiwán desde 1987, ⁠según declaró a Reuters Jason Chang, meteorólogo de la Administración Central de Meteorología de Taiwán, quien añadió que las tormentas de este calibre han sido "bastante infrecuentes en los últimos años".

China, la segunda economía más grande del mundo, junto con sus vecinos ⁠Japón y Taiwán, está cada vez más expuesta a fenómenos meteorológicos destructivos que los científicos relacionan con ​el cambio climático. Este año es motivo de especial preocupación porque la aparición prevista ‌del Niño podría elevar las temperaturas y contribuir a que ‌los tifones sean más frecuentes e intensos.

Si Bavi mantiene la intensidad prevista, sería el tifón más potente —como se ⁠conoce a los huracanes en la región de Asia-Pacífico— desde el supertifón Kong-rey de 2024, según AccuWeather, un servicio comercial de predicción meteorológica.

"Se prevé una cierta disminución de la intensidad del viento a partir del jueves, pero Bavi seguirá siendo una tormenta peligrosa cuando afecte a Taiwán y al este de China entre la noche del viernes y el lunes", según ​Jason Nicholls, experto en ‌previsiones internacionales de AccuWeather.

EN BUSCA DE REFUGIO FRENTE A LA TORMENTA

En la localidad portuaria de Suao, al noreste de Taiwán, cientos de barcos pesqueros abarrotaban el puerto en busca de refugio ante la tormenta que se avecinaba, mientras los residentes hacían cola para recibir sacos de arena de las autoridades locales y los agricultores se apresuraban a cosechar el arroz mientras el tiempo lo permitía.

Chen Ming-hui, de 60 años ⁠y capitán de un barco pesquero de 3 toneladas métricas, dijo que esperaba que el tifón se desviara más hacia el norte y evitara un impacto directo, recordando cómo tormentas anteriores habían hundido barcos e inundado la localidad pesquera.

"No os dejéis engañar por el tiempo agradable y tranquilo que hace ahora. Una tormenta como esta podría ser la más aterradora", dijo Chen, mientras revisaba las amarras bien tensadas de su barco.

A unos 111 kilómetros al suroeste de Suao, en la prefectura japonesa de Okinawa, la agencia meteorológica del país advirtió a los residentes que se mantuvieran en máxima alerta el viernes y el sábado ante la posibilidad de ‌vientos violentos, deslizamientos de tierra, inundaciones y marejadas ciclónicas.

Los restos del tifón Maysak provocaron al menos dos tornados en el interior y graves inundaciones en la provincia central china de Hubei.

Dos cebras, cuatro puercoespines, decenas de diferentes tipos de loros, un par de mapaches norteamericanos, ocho faisanes y otros animales diversos —más de 100 en total— se escaparon del zoológico de Guigang durante las inundaciones, según informaron los medios estatales chinos.

Tres leones del zoológico murieron a causa de las inundaciones provocadas por Maysak, según informó ‌el Global Times. Un ciervo sika fue rescatado por los vecinos de la localidad, según declaraciones de Wang Liyuan, responsable del zoológico, mientras que los osos pardos y los lobos de la "zona de las bestias" se encontraban a salvo, aunque en mal estado tras haber ‌estado a punto de ahogarse.

PREPARÁNDOSE ⁠PARA EL IMPACTO

Japan Airlines anunció que había cancelado 48 vuelos nacionales programados para el viernes debido al tifón, lo que afectó a unos 7.610 pasajeros.

ANA anunció que cancelaría 34 vuelos, principalmente con ​destino a los aeropuertos de Ishigaki y Miyako, en Okinawa, lo que afectaría a unos 1.800 pasajeros el viernes, y que el sábado se cancelarían otros 33 vuelos nacionales, lo que afectaría a 5.900 personas.

Con información de Reuters