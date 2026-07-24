Efecto Milei: el empleo registrado en La Rioja cayó 0,8% interanual en abril

En el marco de una crisis económica a nivel nacional, impulsada por las políticas económicas del Gobierno nacional, el empleo privado registrado en La Rioja volvió a mostrar una retracción en la comparación interanual. De acuerdo con el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante abril de 2026 la provincia registró 31.300 trabajadores formales en el sector privado, lo que representa una caída del 0,8% respecto del mismo mes de 2025.

En términos absolutos, la variación implica la pérdida de 300 puestos de trabajo registrados, ya que en abril del año pasado el empleo privado alcanzaba los 31.600 trabajadores. Desde la provincia ya se habían pronunciado en contra de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, como la apertura a las importaciones, el desfinanciamiento de la obra pública y el recorte en organismos claves para la generación de empleo.

Según el informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en abril, el empleo privado registrado en la provincia creció 0,2% respecto de marzo, un dato que marca una moderada recuperación luego de meses de estancamiento. No obstante, el balance anual continúa negativo y evidencia las dificultades que atraviesa el mercado laboral formal en el sector privado.

Solo tres provincias lograron aumentar el empleo

El relevamiento nacional muestra un panorama mayoritariamente adverso. De las 24 jurisdicciones del país, solo tres registraron crecimiento interanual del empleo privado formal; Neuquén encabezó el ranking con una suba del 3,7%, seguida por Río Negro (2,7%) y San Juan (1,6%).

En contraste, 21 provincias registraron caídas. Los retrocesos más pronunciados correspondieron a Tierra del Fuego (-11,2%), Chubut (-7,3%), Misiones (-6,1%), Corrientes (-6%), Chaco (-5,4%), Formosa (-5,2%), Catamarca (-5,1%) y Santa Cruz (-4,5%).

Con una disminución del 0,8%, La Rioja se ubicó entre las jurisdicciones con una baja más moderada, aunque sin lograr revertir la tendencia negativa observada en el último año.

Qué mide el empleo privado registrado

El informe considera como trabajador asalariado registrado del sector privado a toda persona identificada mediante una Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) que ocupa al menos un puesto de trabajo declarado por un empleador ante el sistema de seguridad social. También se incluyen las empresas con participación accionaria mixta, tanto privada como estatal.

Los datos provienen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva el empleo registrado del sector privado, la administración pública nacional, las provincias que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional, además de trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares.

El estudio también recuerda que el empleo registrado presenta un comportamiento estacional, por lo que las comparaciones más representativas son las interanuales, ya que permiten aislar las variaciones propias de cada época del año y reflejar con mayor precisión la evolución del mercado laboral formal.