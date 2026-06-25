Esta tecnología también mejora la aceleración, reduce el desgaste mecánico y disminuye el ruido generado por el contacto entre ruedas y vías.

Japón mantiene el récord mundial de velocidad ferroviaria con el SCMaglev Serie L0, un tren de levitación magnética que llegó a los 603 kilómetros por hora durante una prueba realizada en la prefectura de Yamanashi.

El desarrollo forma parte del proyecto Chuo Shinkansen, que busca reducir de forma drástica los tiempos de viaje entre Tokio y Nagoya mediante una tecnología que elimina el contacto entre el tren y las vías.

A diferencia de los convencionales, el SCMaglev circula sobre rieles tradicionales. Utiliza un sistema de levitación magnética superconductora que hace que "flote" unos centímetros sobre la guía, eliminando prácticamente la fricción. El desplazamiento se produce mediante un motor lineal que impulsa la formación gracias a campos magnéticos.

Según explica la empresa Central Japan Railway (JR Central), esta tecnología también mejora la aceleración, reduce el desgaste mecánico y disminuye el ruido generado por el contacto entre ruedas y vías. Durante las pruebas realizadas en abril de 2015, el prototipo Serie L0 alcanzó una velocidad récord de 603 km/h, una marca reconocida por Guinness World Records.

¿Cómo es el proyecto que busca transformar los viajes en Japón?

El tren forma parte del Chuo Shinkansen, una nueva línea ferroviaria que unirá Tokio y Nagoya con una velocidad comercial prevista de hasta 500 km/h. JR Central sostiene que el recorrido entre ambas ciudades demandará aproximadamente 40 minutos, frente a los cerca de 100 minutos que insume actualmente el servicio de alta velocidad Shinkansen.

El presidente de Central Japan Railway Company, Shunsuke Niwa, afirmó que el proyecto busca ofrecer un sistema de transporte "más rápido, seguro y confiable" para las próximas décadas, apoyado en décadas de investigación sobre levitación magnética.

¿Por qué puede viajar tan rápido?

La principal diferencia con un tren convencional es que el SCMaglev elimina la fricción entre las ruedas y la vía. Una vez que supera los 150 km/h, el sistema de levitación eleva el tren, mientras que potentes electroimanes instalados a lo largo del recorrido lo impulsan hacia adelante.

Gracias a esta tecnología, el Serie L0 continúa siendo el tren más rápido del mundo y uno de los desarrollos ferroviarios más avanzados de la actualidad, con pruebas que superan ampliamente las velocidades alcanzadas por los trenes de alta velocidad tradicionales.