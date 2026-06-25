La drástica decisión de OpenAI para blindar los datos más reservados

Los nuevos modelos estarán orientados a tareas de defensa.

Check Point anunció una ampliación de su alianza estratégica con OpenAI que le permitirá integrar los modelos de inteligencia artificial especializados en ciberseguridad de la compañía estadounidense dentro de sus productos y servicios. El objetivo es mejorar la prevención de amenazas, acelerar la respuesta ante incidentes y fortalecer las operaciones de seguridad sin que los clientes deban modificar la forma en que utilizan la plataforma.

La empresa, que ya incorpora inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías avanzadas en sus soluciones de seguridad, aseguró que esta integración será posible gracias a su participación en el programa Daybreak Cyber Partner Program de OpenAI. Según explicó, los nuevos modelos estarán orientados exclusivamente a tareas de defensa y contarán con controles para evitar usos indebidos.

IA para fortalecer la seguridad de redes y la gestión de vulnerabilidades

Check Point destacó que el principal beneficio de esta alianza será poner modelos de IA de última generación al servicio de herramientas que las organizaciones ya utilizan. La compañía remarcó que estos sistemas funcionarán bajo reglas específicas, con mecanismos de supervisión y limitados a tareas concretas, en lugar de ofrecer respuestas abiertas.

La implementación comenzará con dos áreas. La primera será Agentic Network Security Orchestration, una plataforma que ya está disponible y que traduce las necesidades del negocio en políticas de seguridad para reducir la gestión manual de reglas. La empresa ahora estudia incorporar los modelos de OpenAI para mejorar procesos como la conversión de objetivos en políticas, la validación de configuraciones y la optimización automática de reglas.

La segunda aplicación será CTEM Agentic Exposure Validation (AEV), integrada en la plataforma de Continuous Threat Exposure Management. Actualmente, esta herramienta utiliza IA para ayudar a los equipos de seguridad a identificar cuáles vulnerabilidades representan un riesgo real de explotación. Con los nuevos modelos, Check Point espera agilizar la validación de exposiciones, generar resúmenes más precisos, priorizar riesgos y asistir en la elaboración de planes de remediación.

OpenAI apunta a definir estándares para el uso responsable de la IA en ciberseguridad.

Un desarrollo con foco en la seguridad y el uso responsable

La compañía aseguró que el trabajo conjunto con OpenAI también apunta a definir estándares para el uso responsable de la inteligencia artificial en ciberseguridad. Entre ellos, se incluyen mecanismos de prevención de abusos, controles para detectar comportamientos no autorizados y criterios para desplegar estos modelos de forma segura.

En una primera etapa, la integración estará enfocada en automatizaciones internas y servicios gestionados, para luego extenderse a más productos a medida que se validen las medidas de protección. Check Point sostiene que, a largo plazo, esta tecnología podría incorporarse a prácticamente todas las capas de su plataforma, permitiendo detectar amenazas que hoy pasan inadvertidas y responder a incidentes incluso antes de que intervenga un analista.